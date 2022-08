CWG 2022 : De l’homme le plus rapide d’Afrique au champion australien du javelot

L’athlétisme débutera aux Jeux du Commonwealth à Birmingham mardi au stade Alexander rénové d’une capacité de 30 000 places.

Cependant, en raison de la proximité des championnats du monde et d’une réunion de la Ligue de diamant en Pologne samedi prochain, des doutes subsistent quant à l’apparition de plusieurs stars.

L’AFP Sport en distingue cinq qui semblent être des partants certains :

HOMMES



Ferdinand Omanyala (KEN) — 100m

Le champion d’Afrique du 100 mètres pourrait obtenir une compensation aux Jeux après que son défi pour le titre mondial ait été brisé en obtenant un visa pour entrer aux États-Unis à la dernière minute.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS

Le joueur de 26 ans s’est retiré en demi-finale mais a déclaré qu’il n’avait aucun regret et qu’il avait hâte de concourir à Birmingham.

“Le défi de la vie est destiné à vous rendre meilleur, pas amer”, a-t-il tweeté.

“La persévérance et la résilience ne viennent que du fait d’avoir eu la chance de résoudre des problèmes difficiles. Peu importe ce qui nous tombe dessus, nous continuons à avancer.

Jake Wightman (SCO) – 1500m

Une des surprises des championnats du monde lorsqu’il décroche l’or dans une course commentée dans le stade par son père et entraîneur Geoff.

Le joueur de 28 ans est devenu le premier champion du monde britannique du 1500 m depuis Steve Cram en 1983 et souhaite l’utiliser comme tremplin pour l’or du Commonwealth, puis la couronne européenne du 800 m à Munich plus tard ce mois-ci.

“C’est fou. Le laps de temps entre le retour des mondes et l’entrée dans les Commonwealths », a-t-il déclaré.

“Ce sera difficile de me remettre sur pied, c’est pourquoi je dois me détendre pendant quelques jours pour me préparer à nouveau pour les manches difficiles et revenir dans cet environnement de championnat.”

A LIRE AUSSI : CWG 2022, Squash : Joshna Chinappa et Saurav Ghosal se qualifient pour les quarts de finale en simple

Emmanuel Korir (KEN) — 400m

Le joueur de 27 ans est le roi incontesté du 800 m ayant ajouté l’or mondial à sa couronne olympique.

Des sourcils peuvent être levés quant à la raison pour laquelle il n’essaierait pas d’en faire un triple des titres du 800 m à Birmingham.

Cependant, il est extrêmement confiant dans ses capacités au 400m. Il a déclaré après la finale mondiale qu’il savait qu’il gagnerait car avec un premier tour lent, il était le meilleur coureur de 400 m du peloton.

Une autre aide à ses espoirs est qu’il est assez frais n’ayant commencé sa saison qu’à la fin du mois de juin.



FEMMES

Keely Hodgkinson (ANG) — 800m

Le joueur de 20 ans devrait être le plus chaud des favoris pour être couronné champion des Jeux du Commonwealth. Elle a remporté l’argent aux Jeux olympiques de l’an dernier derrière Athing Mu, puis a perdu par la plus petite des marges (0,08 s) face à l’Américaine lors de la finale mondiale.

Cette défaite l’a laissée hérissée.

“Je suis définitivement un peu ennuyée”, a-t-elle déclaré. “J’ai beaucoup de respect pour elle mais je suis évidemment vidé. Je suis venu ici pour gagner l’or et cela ne s’est pas produit.

Après sa médaille d’argent à Tokyo, Hodgkinson, qui a suspendu ses études pour un diplôme en criminologie, a été récompensée par un sponsor avec un tour dans une Aston Martin.

Elle a estimé que sa performance d’Eugene ne méritait pas d’être répétée, mais l’or à Birmingham devrait suffire pour une deuxième sortie.

A LIRE AUSSI : CWG 2022: Achinta Sheuli remporte l’or en haltérophilie masculine de 73 kg avec un record de jeux

Kelsey-Lee Barber (Australie) — Javelot

La joueuse de 30 ans semblait sur le point de décrocher enfin une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth – après avoir remporté le bronze et l’argent lors des deux dernières éditions – après avoir conservé son titre mondial.

La médaillée de bronze olympique, cependant, a contracté Covid-19 peu de temps après son triomphe mondial, mais l’équipe a insisté pour qu’elle se rende à Birmingham.

Barber peut se réjouir que sa compatriote Jessica Stenson ait finalement remporté le titre du marathon samedi malgré le Covid moins d’un mois avant les Jeux.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici