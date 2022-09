CVS, Walgreens, Amazon et l’avenir des pharmacies

CVS a annoncé lundi son intention d’acheter Signify Health, un réseau de plus de 10 000 cliniciens qui fournissent des évaluations et des soins en personne aux patients américains à leur domicile, ainsi que des visites virtuelles de télésanté. L’acquisition de 8 milliards de dollars est un pari majeur pour la chaîne de pharmacies de 59 ans. C’est aussi une tentative de ressusciter un concept relativement ancien : la visite à domicile du médecin.

CVS n’est qu’une des nombreuses entreprises, dont Amazon et Walgreens, qui ont récemment investi dans les soins de santé à domicile. La raison en est simple : le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus aux États-Unis pourrait pratiquement doubler d’ici 2060, ce qui signifie que la demande de soins médicaux augmentera presque certainement aussi.

Remplir un rendez-vous médical à la maison peut être plus sûr pour les personnes qui ont des difficultés à quitter la maison. Le retour des visites à domicile fait également partie d’une transformation plus large de la façon dont les soins de santé sont dispensés et, peut-être plus important encore, de qui les dispense. Comme CVS, de nombreuses entreprises qui investissent dans les soins à domicile ne sont pas des prestataires de soins de santé traditionnels et souhaitent utiliser la technologie pour prendre en charge bien plus que de simples rendez-vous médicaux à domicile.





CVS, pour sa part, n’a pas caché le fait qu’elle cherche à changer de vitesse et à devenir une entreprise de soins de santé axée sur la technologie (la chaîne a officiellement changé son nom en CVS Health en 2014). Ce plan implique la fermeture d’environ 1 000 de ses près de 10 000 pharmacies américaines au cours des prochaines années, tout en transformant certains de ses points de vente restants en cliniques pouvant fournir des soins de santé urgents, primaires et mentaux ainsi que des services pharmaceutiques traditionnels. La société possède déjà la compagnie d’assurance Aetna, le service de gestion des prestations de prescription Caremark et un service de pharmacie axé sur les maisons de retraite appelé Omnicare. Après avoir lancé une plate-forme de télésanté virtuelle plus tôt cette année, CVS ajoute désormais des médecins, des infirmières et des assistants médicaux qui se rendent également au domicile des personnes.

« Le concept CVS ? C’est un parapluie assez brillant qu’ils ont créé », explique Tara Cortes, directrice exécutive de l’Institut Hartford pour les soins infirmiers gériatriques à l’Université de New York. “Ils ont vraiment l’ensemble complet d’une approche holistique pour garder les gens à leur plus haut potentiel de bien-être et en sécurité dans leurs maisons.”

Les visites à domicile constituent actuellement une part relativement faible des rendez-vous chez le médecin aux États-Unis. Les médecins avaient l’habitude de se rendre directement au domicile des patients – avant les voitures, souvent à cheval – mais les pratiques de soins primaires vers lesquelles les patients se rendaient sont devenues la façon dominante dont les gens recevaient des soins de santé tout au long du 20e siècle. Alors que les visites à domicile représentaient 40 % des rencontres médecin-patient en 1930, elles ne représentaient que 10 % de ces rencontres deux décennies plus tard, et seulement 0,6 % en 1980, selon un Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre étude. Aujourd’hui, les visites médicales à domicile sont principalement une option utilisée par les personnes atteintes de certains problèmes de santé, les patients en convalescence après des séjours à l’hôpital et les personnes âgées qui bénéficient de voir des cliniciens à domicile. Souvent, les personnes qui utilisent ces services ont des plans Medicare Advantage, qui permettent aux gens d’intégrer une couverture privée, y compris pour les soins à domicile, pour compléter leurs plans Medicare.

Certains pensent que les rendez-vous médicaux à domicile sont dus à une renaissance technologique. L’essor de la télésanté, ainsi que de nouveaux appareils connectés – les moniteurs à distance, par exemple, peuvent informer automatiquement les médecins des statistiques vitales des patients – a rendu les rendez-vous médicaux à domicile plus facile à faciliter. Généralement, envoyer une infirmière ou un médecin au domicile d’un patient peut être une expérience plus confortable pour le patient, et cela donne également aux cliniciens un aperçu de la vie quotidienne et des pratiques d’un patient. Certains ont émis l’hypothèse que le type de données que Signify pourrait potentiellement collecter, y compris des informations sur ce que les patients mangent et leurs relations à la maison, pourrait rendre la prestation des soins de santé plus efficace, bien que cela soulève également de réelles inquiétudes concernant la confidentialité des données.

Mais, comme toutes choses, il y a de vrais inconvénients. Certains experts affirment que l’expansion massive des grandes pharmacies dans de nombreux aspects différents des soins de santé pourrait désavantager les pharmacies indépendantes qui existent déjà. Il existe également des préoccupations antitrust plus larges. La FTC enquête déjà sur les projets d’Amazon d’acheter le réseau de soins primaires One Medical, et les experts de la concurrence ont averti que CVS pourrait faire face à des obstacles similaires pour son projet d’achat de Signify Health.

“CVS semble avoir l’intention de dominer toutes les facettes de la prestation de soins de santé avec cette acquisition, et les visites de santé à domicile font partie de cette ambition”, explique Stacy Mitchell, codirectrice de l’Institute for Local Self-Reliance, une organisation à but non lucratif. qui prône des solutions locales. “Il y a une réelle inquiétude quant aux implications de cette domination dans une industrie qui est déjà fortement consolidée.”

Pourtant, CVS est loin d’être la seule entreprise impliquée dans cet effort. Amazon a également fait une offre pour acheter Signify, et son programme de soins de santé pour les employeurs Amazon Care a proposé une option de rendez-vous à domicile avant sa fermeture plus tôt cette année. Pas plus tard que la semaine dernière, Walgreens a finalisé un investissement de 330 millions de dollars dans CareCentrix, une plateforme qui facilite les soins à domicile pour les patients après leur sortie de l’hôpital. En 2020, la compagnie d’assurance Humana a acheté une participation de 100 millions de dollars dans Heal, un service de télémédecine et de soins à domicile déjà disponible dans plusieurs États. La société possède déjà le fournisseur de services de soins à domicile Onehome.

Seul le temps nous dira si la proposition de CVS passe l’examen minutieux des régulateurs, et il n’est pas garanti que l’incursion de la société dans les soins de santé à domicile sera finalement populaire parmi les patients. Pourtant, il est déjà clair que le retour de l’appel à domicile n’est pas vraiment un retour en arrière. Au lieu de cela, ce n’est qu’une partie d’une nouvelle ère des soins de santé, une où les cabinets de médecins traditionnels et les pharmacies sont loin d’être les seuls acteurs. C’est une “concurrence”, explique Cortes, “que le système de santé traditionnel n’a jamais eu”.

