CVS supprime certains des médicaments contre la toux et le rhume les plus courants des étagères de ses magasins et ne les vendra plus, a déclaré jeudi à CNBC un porte-parole de l’entreprise.

La décision de l’entreprise intervient un mois après qu’un groupe de conseillers de la Food and Drug Administration a déterminé à l’unanimité que l’ingrédient principal utilisé dans de nombreux médicaments populaires en vente libre contre le rhume et les allergies ne permet pas réellement de dissiper la congestion nasale lorsqu’il est pris par voie orale.

La FDA n’a pas décidé s’il fallait demander aux fabricants de médicaments et aux détaillants tels que CVS de retirer du marché les produits contenant de la phényléphrine orale – un décongestionnant nasal présent dans des versions de médicaments tels que NyQuil, Benadryl, Sudafed et Mucinex.

Cependant, CVS retire volontairement des magasins certains médicaments contre la toux et le rhume qui contiennent de la phényléphrine comme seul ingrédient actif.

CVS est conscient de la décision prise par les conseillers de la FDA et suivra les instructions de l’agence pour garantir que les produits vendus dans les magasins de l’entreprise sont conformes aux lois et réglementations, a déclaré le porte-parole. Ils ont ajouté que les magasins CVS continueront à proposer d’autres produits oraux contre la toux et le rhume pour répondre aux besoins des patients.

Les produits oraux qui citent la phényléphrine comme seul ingrédient actif comprennent PE Sudafécommercialisé par la spin-off de Johnson & Johnson en matière de santé grand public Kenvue . Kenvue n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur la décision de CVS.

Le Wall Street Journal en premier signalé sur la décision de CVS jeudi.

Le retrait complet de la phényléphrine orale du marché pourrait affecter CVS et d’autres chaînes de pharmacies de détail, qui tirent leurs revenus de la vente de pilules en vente libre contre le rhume et les allergies.

Les magasins de détail aux États-Unis ont vendu 242 millions de flacons de médicaments contenant de la phényléphrine l’année dernière, soit une hausse de 30 % par rapport à 2021, selon les données compilées par le personnel de la FDA. Ces bouteilles ont généré 1,8 milliard de dollars de ventes l’année dernière, selon les données.

Sans phényléphrine orale, les patients seront probablement également contraints de rechercher des versions liquides et en spray des médicaments ou des médicaments entièrement nouveaux, qui n’ont pas été inclus dans l’examen des conseillers de la FDA.

Ne manquez pas ces histoires CNBC PRO :