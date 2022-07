CVS supprimera la limite d’achat sur les pilules Plan B, déclare que les ventes sont «revenues à la normale»

CVS supprime la limite d’achat qu’elle avait imposée aux pilules contraceptives d’urgence suite à la décision de la Cour suprême de la semaine dernière, a annoncé la chaîne mardi.

Le renversement survient alors que les ventes sont revenues à des niveaux normaux et se feront à la fois dans les magasins et en ligne au cours des prochaines 24 heures, a déclaré CVS.

La limite sur les contraceptifs d’urgence, communément appelés pilules du lendemain et vendus sous des noms tels que Plan B, était entrée en vigueur samedi. Cela empêchait les clients d’en acheter plus de trois à la fois pour “assurer un accès équitable”, a déclaré plus tôt la chaîne de pharmacies. Le plafond a été mis en place après que la chaîne a déclaré avoir connu une “forte augmentation” des ventes de pilules suite à la décision de la Cour suprême vendredi d’annuler la décision historique qui avait constitutionnellement protégé le droit à l’avortement pendant près de 50 ans.

Mardi soir, une limite d’achat de trois était toujours en place pour Plan B One Step et Aftera sur le site de la chaîne.

Une limite sur les contraceptifs d’urgence était également en place chez Amazon, a confirmé la société à CNBC. Un représentant de Walmart a déclaré mardi que de nombreux produits de la chaîne avaient des limites d’achat en ligne qui pourraient changer “en période de demande fluctuante”. Walgreens n’a pas de limite d’achat en place pour les contraceptifs d’urgence, a déclaré un représentant lundi.

Les pilules contraceptives d’urgence sont différentes de l’avortement médicamenteux ou des pilules abortives, qui nécessitent une ordonnance et impliquent la prise de deux pilules différentes dans les 10 semaines suivant la grossesse, selon le Fondation de la famille Kaiser.

— Melissa Repko et Annie Palmer de CNBC ont contribué à ce rapport.