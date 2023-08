CVS se joint à la course pour vendre des médicaments « biosimilaires » moins chers

CVS va commencer à vendre des versions « biosimilaires » moins chères de certains médicaments sur ordonnance, en commençant par sa propre version d’Humira au début de l’année prochaine, a indiqué la chaîne de pharmacies. dit cette semaine. La société se concentre sur des versions moins chères de médicaments biologiquesun type de médicament fabriqué à partir de sources vivantes et se présentant souvent sous forme injectable (deux exemples sont les anticorps monoclonaux et le Botox).

La société a déclaré que le prix de sa propre version du populaire anti-inflammatoire Humira sera vendu sous le nom de sa nouvelle filiale, Cordavis, et sera établi en partenariat avec le fabricant de médicaments Sandoz. CVS a déclaré que sa version devrait réduire de plus de 80 % le prix de la marque, ce qui coûte près de 7 000 $ par carton. La société a ajouté qu’elle « avait l’intention de développer un portefeuille de produits » qui contribuerait à réduire le coût des médicaments biosimilaires aux États-Unis et à encourager davantage d’investissements dans ces médicaments.

CVS est loin d’être le seul à s’intéresser à la fabrication de versions moins chères de médicaments d’ordonnance populaires. Les versions biosimilaires d’Humira, en particulier, sont une priorité pour les sociétés pharmaceutiques et les pharmacies depuis que le fabricant d’Humira a perdu la protection de son brevet, comme l’a fait NPR. signalé. Humira est souvent utilisé pour la polyarthrite rhumatoïde, entre autres affections inflammatoires. (Ameet Sarpatwari, directeur adjoint du programme de réglementation, de thérapeutique et de droit à la Harvard Medical School, a déclaré à NPR qu’il est « juste de dire qu’Humira est l’exemple de ce qui empoisonne le système » en termes de médicaments et de brevets qui les entourent. )

Il y a un poignée de versions biosimilaires d’Humira approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis, et celui appelé Yusimry est disponible à une réduction de prix significative sur le site Web Cost Plus de Mark Cuban. Cost Plus a récemment été un leader en termes d’entreprises réduisant réellement le coût des médicaments pour les patients et les consommateurs.

Avec l’entrée de CVS dans le jeu des médicaments moins chers, on espère que les coûts des médicaments diminueront et que les gens auront plus d’options en ce qui concerne leurs médicaments.

« Les biosimilaires sont essentiels pour créer de la concurrence et réduire les coûts des produits pharmaceutiques spécialisés, là où les prix des médicaments augmentent le plus rapidement », a déclaré Prem Shah, directeur pharmaceutique de CVS et co-président de son segment Pharmacie et bien-être des consommateurs, dans un communiqué de presse.

Que sont les médicaments « biosimilaires » ?

Les médicaments biosimilaires ressemblent aux médicaments génériques en ce qui concerne leur efficacité et leur action sur votre corps. Qu’il s’agisse de médicaments biosimilaires ou de médicaments génériques, vous pouvez être sûr qu’ils fonctionneront de la même manière que le médicament de marque sur lequel ils sont modélisés, mais à un prix inférieur. Du point de vue de la FDACependant, outre le point de vue des fabricants de médicaments et de certains pharmaciens, il existe des différences clés en termes de manière dont ils peuvent être approuvés et prescrits.

Drogues génériques sont fabriqués à partir de produits chimiques et lorsqu’ils sont fabriqués, l’ingrédient actif est exactement le même que celui utilisé dans le médicament de marque. (Ils sont même parfois fabriqué dans la même installation et par la même entreprise.) Les médecins peuvent prescrire un médicament et la pharmacie peut vous donner une version générique sans problème car il s’agit du même médicament, même si cela varie.

Médicaments biosimilaires sont généralement fabriqués à partir de systèmes vivants (cellules animales ou bactéries, par exemple), précise la FDA. Cela signifie qu’il y aura naturellement quelques petites différences entre le médicament de marque et le nouveau médicament biosimilaire. Le fabricant doit néanmoins prouver que son médicament biosimilaire est « hautement similaire » au médicament original, à l’exception de différences mineures qui n’affectent pas l’ingrédient principal. Cependant, comme le souligne Verywell Health rapportssi vous passez d’un médicament de marque à un biosimilaire, vous aurez peut-être besoin d’une nouvelle ordonnance, à moins que le médicament ne reçoive une étiquette supplémentaire « interchangeable », ce qui nécessiterait des études supplémentaires.

Où puis-je obtenir des ordonnances moins chères ?

Si un médicament vous est prescrit et qu’une version biosimilaire ou générique ne vous est pas automatiquement proposée, vous devez demander à votre médecin si une version biosimilaire ou générique est disponible. (S’il s’agit d’un médicament biosimilaire, vous aurez peut-être besoin d’une ordonnance distincte.)

Pour trouver des rabais sur les médicaments, vous pouvez utilisez des sites comme GoodRx ou Soins uniques. Vous pouvez également utiliser le RxPass d’Amazon, un abonnement mensuel pour des ordonnances à prix réduit, ou sa fonction de coupon automatique pour sa pharmacie, qui a récemment ajouté l’insuline. Le prix de l’insuline, comme celui de l’Humira, est exorbitant et constitue un obstacle pour de nombreuses personnes qui ont besoin de ce médicament.

Si vous avez un problème de santé chronique, c’est également une bonne idée de vous tourner vers des organisations qui se concentrent sur cette maladie. Ils peuvent disposer de ressources supplémentaires, notamment de points de contact destinés à faciliter le processus d’obtention de médicaments et de traitements.