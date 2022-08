CVS Santé (CVS) Résultats du T2 2022

Les gens passent devant un magasin CVS Pharmacy dans le quartier de Manhattan à New York.

CVS Health a relevé mercredi ses perspectives de bénéfices pour l’année, après avoir dépassé les attentes de Wall Street pour le deuxième trimestre fiscal.

La société de soins de santé a déclaré qu’elle s’attend maintenant à ce que le bénéfice ajusté par action pour l’année entière se situe entre 8,40 $ et 8,60 $, par rapport à son estimation précédente entre 8,20 $ et 8,40 $.

Les actions ont augmenté d’environ 2% dans les échanges avant commercialisation.

Voici ce que l’entreprise a rapporté pour le période de trois mois terminée le 30 juinpar rapport à ce que les analystes attendaient, sur la base d’une enquête menée auprès des analystes par Refinitiv :

Bénéfice par action: 2,40 $ ajusté contre 2,17 $ attendu

2,40 $ ajusté contre 2,17 $ attendu Chiffre d’affaires : 80,64 milliards de dollars contre 76,37 milliards de dollars attendus

Sur une base non ajustée, CVS a déclaré un bénéfice net de 2,95 milliards de dollars, ou 2,23 $ par action, supérieur aux 2,78 milliards de dollars, ou 2,10 dollars par action, un an plus tôt. Les revenus de 80,64 milliards de dollars ont également marqué une augmentation d’une année sur l’autre, contre 72,62 milliards de dollars à la même période en 2021.

Les résultats englobent les différentes tranches de CVS du secteur des soins de santé. Il a une énorme empreinte de pharmacies, possède l’assureur Aetna et le gestionnaire des prestations pharmaceutiques CVS Caremark, et fournit des soins aux patients via MinuteClinics à l’intérieur de ses magasins.

La PDG, Karen Lynch, a déclaré que la stratégie de l’entreprise consistant à ajouter davantage de services de santé stimulait les ventes et approfondissait les relations avec les clients.

“Malgré un environnement économique difficile, notre modèle d’entreprise différencié a contribué à générer de solides résultats ce trimestre, avec une croissance significative des revenus dans tous nos segments d’activité”, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

Les actions de CVS ont clôturé mardi à 95,37 $. Les actions de la société ont chuté d’environ 8 % jusqu’à présent cette année.

