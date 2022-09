CVS rachète le géant de la santé à domicile Signify Health pour environ 8 milliards de dollars

CVS Health a conclu un accord pour acquérir la société de soins de santé à domicile Signify Health pour environ 8 milliards de dollars, ont annoncé lundi les sociétés.

CVS a déclaré qu’il paierait 30,50 $ par action en espèces pour Signify, une acquisition qui s’appuierait sur ses services de santé en pleine croissance. Signify fournit des technologies et des analyses pour faciliter les soins aux patients à domicile.

“Cette acquisition améliorera notre connexion avec les consommateurs à domicile et permettra aux prestataires de mieux répondre aux besoins des patients alors que nous exécutons notre vision de redéfinir l’expérience des soins de santé”, a déclaré la présidente et chef de la direction de CVS Health, Karen Lynch, dans un communiqué de presse.

L’accord intervient alors que les concurrents d’Amazon à Walgreens progressent dans le secteur des soins de santé. En juillet, Amazon a annoncé l’acquisition du fournisseur de soins primaires One Medical pour environ 3,9 milliards de dollars.

Les actions de Signify Health ont bondi de près de 45% au cours du mois dernier pour lui donner une valeur marchande d’environ 6,7 milliards de dollars à 28,77 dollars par action à la clôture de vendredi, selon FactSet. Le journal de Wall Street signalé le 2 août, Signify explorait des alternatives stratégiques, y compris une vente.

Les actions de Signify, qui sont devenues publiques en février 2021, ont bondi fin août après des informations selon lesquelles Amazon faisait partie des soumissionnaires.

Le mois dernier, CVS a révélé son intention d’acquérir ou de prendre une participation dans une entreprise de soins primaires d’ici la fin de l’année.

L’accord avec Signify fait suite à d’autres acquisitions et se tourne vers les soins de santé primaires. CVS a précédemment acquis l’assureur Aetna et le gestionnaire des prestations pharmaceutiques Caremark, et les clients peuvent obtenir des vaccins ou des soins d’urgence dans les avant-postes MinuteClinic à l’intérieur de ses magasins. Il a récemment introduit une thérapie pour la santé mentale dans certains magasins.

Les sociétés s’attendent à ce que l’acquisition, qui est soumise à l’approbation réglementaire, soit conclue au cours du premier semestre de l’année prochaine.

La société de capital-investissement New Mountain Capital détient environ 60% des actions ordinaires de Signify et a accepté de soutenir l’accord, ont indiqué les sociétés.

CVS Health et Signify Health tiendront un appel aux analystes et aux investisseurs à 8 h 30 HE mardi pour discuter de la transaction.