CVS Health Ventures dirige l’extension de série D de 40 millions de dollars de Cortica

Cortiqueun fournisseur hybride qui développe des programmes de soins pour les personnes autistes, a annoncé avoir clôturé une extension stratégique de série D de 40 millions de dollars, portant sa levée totale de série D à 115 millions de dollars.

Le tour était mené par CVS Health Ventures, avec la participation d’Ascension Investment Management, de LRVHealth et de la Fondation de l’Université du Wisconsin.

CE QU’IL FAIT

Cortica propose des services de diagnostic médical virtuels et en personne, ainsi que des thérapies comportementales et développementales pour les enfants atteints d’autisme, de retards de développement, de TDAH et d’autres maladies neurodiverses.

La société utilisera les fonds pour étendre sa portée à l’échelle nationale et investir dans l’aide à la décision clinique, la saisie de données, la recherche et la technologie.

« Il existe un besoin croissant d’accès à des soins fondés sur des données probantes pour les enfants atteints de maladies neurodivergentes et d’autisme, et nous pensons que Cortica est bien placé pour aider à soutenir nos membres et leurs personnes à charge en déployant un modèle de soins médicaux et comportementaux intégrés », Justin Brock, partenaire chez CVS Health Ventures, a déclaré dans un communiqué. « Grâce à notre investissement et à notre collaboration avec Cortica, nous pensons que nous pouvons contribuer à améliorer la qualité globale des soins pour les personnes autistes, ainsi qu’à fournir un soutien à leurs soignants. »

APERÇU DU MARCHÉ

En avril, Cortica a fermé un Tour de table de 75 millions de dollars, deux ans après son obtention 60 millions de dollars de financement.

Diagnostiquer les troubles du spectre autistique ou d’autres affections neurodiverses peut être difficile, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. De nombreux enfants ne reçoivent un diagnostic d’autisme que lorsqu’ils sont plus âgés, parfois adolescents ou adultes.

D’autres entreprises visant à améliorer les soins de l’autisme sont basées à Los Angeles SpectrumAi, qui propose des outils pour analyser les données de qualité et de résultats sur l’analyse appliquée du comportement, et Sprout, une plateforme technologique de soins et de traitement de l’autisme qui fournit des évaluations à domicile et une thérapie appliquée par analyse comportementale.