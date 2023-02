CVS Health va acquérir Oak Street Health dans le cadre d’un accord de 10,6 milliards de dollars

Après des semaines de rumeurs, CVS Health a annoncé son intention d’acquérir Oak Street Health, un fournisseur de soins primaires destiné à la population de Medicare, dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 10,6 milliards de dollars.

Oak Street Health, basée à Chicago, gère 169 cliniques dans 21 États, employant environ 600 prestataires de soins primaires. Le PDG Mike Pykosz continuera à diriger l’entreprise après la conclusion de l’accord, que les entreprises attendent cette année.

L’acquisition prévue marque une autre étape importante dans la prestation de soins de santé pour les acteurs de la vente au détail comme Walgreens, Walmart et Amazon. Lors d’un appel aux résultats, la présidente et chef de la direction de CVS Health, Karen S. Lynch, a déclaré que la combinaison avec le géant de la pharmacie permettra au fournisseur de soins primaires de rester en contact avec les patients plus souvent et plus facilement.

“La combinaison de la plate-forme d’Oak Street Health avec la portée inégalée de CVS Health créera la première solution de soins primaires basée sur la valeur”, a déclaré Lynch dans un communiqué. “L’amélioration de nos offres basées sur la valeur est au cœur de notre stratégie alors que nous continuons à redéfinir la façon dont les gens accèdent et expérimentent des soins plus abordables, pratiques et connectés.”

LA GRANDE TENDANCE

Les annonces interviennent après que des rumeurs ont circulé pendant des semaines sur une acquisition potentielle. En janvier, Bloomberg signalé le géant de la pharmacie explorait une éventuelle acquisition d’Oak Street Health, et plus tôt cette semaine le journal de Wall Street a déclaré que l’acquisition était imminente.

Cela fait également suite à un autre accord énorme pour CVS – l’achat prévu d’une plate-forme de soins à domicile Signifier la santé pour 8 milliards de dollars – ce qui est sous examen réglementaire.

CVS voit une grande opportunité d’étendre Oak Street Health, affirmant que le fournisseur de soins primaires aura plus de 300 centres d’ici 2026.

Selon David Larsen, analyste des technologies de l’information et de la santé numérique chez BTIG, Oak Street Health a obtenu une bonne affaire à 39 $ par action. D’autres grands mouvements sur le marché comme l’achat prévu par Amazon de l’investissement du fournisseur de soins primaires One Medical et Cigna dans VillageMD “a probablement fait grimper le prix que CVS Health est prêt à payer pour la SST”.

ENREGISTREMENT

“Cet accord avec CVS ​​Health accélérera notre capacité à remplir notre mission et à continuer d’améliorer les résultats en matière de santé, de réduire les coûts médicaux et d’offrir une meilleure expérience aux patients tout en offrant une valeur significative à nos actionnaires”, a déclaré Pykosz dans un communiqué. “Avec CVS ​​Health, nous aurons accès à de plus grandes ressources et capacités pour étendre la portée de notre plateforme, offrir plus d’opportunités à nos coéquipiers et, plus important encore, faire une différence significative dans la vie des patients que nous servons.”