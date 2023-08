CVS Health supprimera 5 000 emplois pour réduire les coûts

SVC Santé supprime 5 000 emplois pour réduire les coûts alors que le géant de la pharmacie de détail poursuit sa poussée dans les offres de soins de santé, a déclaré mardi à CNBC une personne proche du dossier.

La chaîne de pharmacies comptait environ 300 000 employés aux États-Unis à la fin de l’année dernière, selon un dossier de valeurs mobilières.

Un porte-parole de CVS a confirmé les licenciements et a déclaré qu’ils ne devraient pas avoir d’impact sur « les collègues en contact avec les clients dans nos magasins, pharmacies, cliniques ou centres de service client ». Le porte-parole a ajouté que les employés licenciés recevront une indemnité de départ et des avantages, y compris l’accès à des services de reclassement.

« Dans le cadre d’une initiative d’entreprise visant à redéfinir nos investissements autour de la prestation de soins et de la technologie, nous devons prendre des mesures difficiles pour réduire les dépenses », a déclaré le porte-parole dans un communiqué à CNBC. « Cela inclut malheureusement la nécessité d’éliminer un certain nombre de postes non liés aux clients dans l’ensemble de l’entreprise. »

Le Wall Street Journal d’abord signalé les suppressions d’emplois mardi, citant une annonce interne aux employés. Cela survient un jour avant que CVS ne publie ses résultats du deuxième trimestre.

CVS, basée à Rhode Island, exploite plus de 9 000 points de vente au détail et 1 100 cliniques sans rendez-vous dans tout le pays. La société possède l’un des plus grands assureurs-maladie du pays et le plus grand gestionnaire de prestations pharmaceutiques, qui négocie des remises sur les médicaments avec les fabricants au nom des assureurs-maladie.

Mais CVS a accentué son attention sur les soins de santé au cours des dernières années, à la suite de mouvements similaires de rivaux comme Walgreens et géant de la technologie Amazone .

La société a approfondi les soins aux patients avec son acquisition de près de 8 milliards de dollars du fournisseur de soins de santé Signify Health et un accord de 10,6 milliards de dollars pour acheter Oak Street Health, qui exploite des cliniques de soins primaires pour les personnes âgées.

CVS a réduit ses prévisions de bénéfices annuels au dernier trimestre, citant le coût de ces transactions.