CVS Health signe un accord définitif pour vendre bswift à Francisco Partners

La société d’investissement mondiale Francisco Partners, qui s’associe à des entreprises technologiques, a annoncé qu’elle avait signé un accord définitif pour acquérir bswift de CVS Health pour un montant non divulgué.

L’acquisition devrait être finalisée au quatrième trimestre, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture standard.

bswift a été fondée en 1996 et fournit depuis logiciels et services pour aider à rationaliser les avantages sociaux et l’administration des ressources humaines via une plate-forme technologique basée sur le cloud. Plus précisément, il vise à simplifier l’administration, à réduire les coûts administratifs, à connecter les employés aux ressources de santé et à gérer les avantages sociaux des employés.

Francisco Partners a une histoire d’investissement dans les entreprises de soins de santé et de technologie avec des participations dans plus de 400 entreprises technologiques.

« Nous sommes ravis de nous associer à bswift et d’aider l’équipe à continuer à développer ses offres de technologies et de services robustes dans les domaines des avantages sociaux et des soins de santé. bswift occupe une position unique en tant que leader du marché pour aider les employeurs à naviguer dans les tendances et les opportunités en évolution de l’industrie pour engager de manière holistique les employés par le biais d’avantages en matière de santé, de bien-être et financiers », a déclaré Justin Chen, associé chez Francisco Partners, dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

bswift, basé à Chicago, était acheté par la société CVS Aetna en 2014 à hauteur de 400 millions de dollars, avant L’accord de 69 milliards de dollars entre CVS Health et Aetna en 2018.

En janvier, Société de capital-investissement Francisco Partners a annoncé son intention d’acheter Les actifs d’analyse de la santé d’IBM Watson. En juin, il a annoncé qu’il utiliserait ces outils pour lancer une nouvelle société de données sur les soins de santé Mératifqui combine les actifs de Watson pour renforcer de nouvelles ressources d’investissement, d’acquisitions, de partenariats et de croissance.

Suite à la récente acquisition entre Francisco Partners et bswift, CVS continuera de s’associer à bswift pour fournir sa technologie d’avantages sociaux aux employés et à la clientèle de CVS Health.

“CVS Health et Aetna restent attachés à bswift et aux clients, partenaires et membres que nous soutenons dans l’administration des avantages sociaux”, a déclaré Mark Santos, vice-président des solutions commerciales diversifiées chez Aetna, dans un communiqué.

« L’expertise approfondie de FP en matière de technologie et ses antécédents éprouvés dans le développement et la croissance d’entreprises technologiques permettront à la base d’employés fidèles de bswift de continuer à fournir des solutions innovantes.