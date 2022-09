CVS Health fait progresser sa stratégie en matière de soins de santé en acquérant Signify Health pour 8 milliards de dollars

Photo : Mario Tama/Getty Images

CVS Health a acquis Signify Health, devançant Amazone, UnitedHealth Group et d’autres dans l’acquisition de la plate-forme de santé à domicile.

CVS a conclu un accord définitif pour acquérir Signify Health pour 30,50 $ par action en espèces, ce qui représente une valeur totale de transaction d’environ 8 milliards de dollars, CVS annoncé En Lundi.

Signify aurait été mis en vente aux enchères, les membres du conseil d’administration se réunissant le jour de la fête du Travail pour discuter des offres.

Kyle Armbrester, PDG de Signify Health, a déclaré dans un communiqué : “Alors que nous examinions attentivement nos options stratégiques à long terme, nous avons déterminé que CVS Health était le partenaire idéal, compte tenu de son objectif d’élargir l’accès aux services de santé et d’aider les consommateurs à naviguer vers le meilleurs sites de soins.”

Après la clôture de la transaction, Armbrester continuera de diriger Signify Health dans le cadre de CVS Health, a déclaré CVS.

Les fonds de capital-investissement affiliés à New Mountain Capital, qui détient environ 60 % des actions ordinaires de Signify Health, ont accepté de voter les actions qu’ils détiennent en faveur de la transaction, sous réserve des exceptions habituelles. CVS Health et Signify Health prévoient que la transaction sera conclue au premier semestre 2023.

POURQUOI C’EST IMPORTANT

CVS Santé, qui a acquis Aetna en 2018, s’est étendu à l’espace des fournisseurs par le biais de Minute Clinics et examens de santé.

La santé à domicile devrait croître en raison du vieillissement de la population et des modèles de soins à domicile qui se sont développés pendant la pandémie.

Walgreens Boots Alliance récemment étendu sur le marché grâce à l’achat de CareCentrix, une plateforme qui coordonne les soins à domicile pour les régimes, les patients et les prestataires.

Signify Health propose une plateforme de santé à domicile et des évaluations à domicile. Il dispose d’un réseau de plus de 10 000 cliniciens dans les 50 États et d’un réseau national de fournisseurs basés sur la valeur, combiné à des plates-formes d’analyse et de technologie exclusives, a déclaré CVS, ajoutant que l’acquisition améliorerait l’engagement des patients, les résultats et la coordination des soins.

« Signify Health jouera un rôle essentiel dans l’avancement de notre stratégie de services de santé et nous fournira une plate-forme pour accélérer notre croissance dans les soins basés sur la valeur », a déclaré la présidente-directrice générale de CVS Health, Karen S. Lynch. “Cette acquisition améliorera notre connexion avec les consommateurs à domicile et permettra aux prestataires de mieux répondre aux besoins des patients alors que nous exécutons notre vision de redéfinir l’expérience des soins de santé. En outre, cette combinaison renforcera notre capacité à étendre et à développer de nouvelles offres de produits dans un -approche payeur.”

LA GRANDE TENDANCE

Le réseau de cliniciens, de médecins, d’infirmiers praticiens et d’assistants médicaux de Signify Health utilise des visites à domicile pour identifier les besoins cliniques et sociaux d’un patient, puis les met en contact avec des soins de suivi appropriés et des ressources communautaires.

En 2022, les cliniciens de Signify Health prévoient de se connecter avec près de 2,5 millions de membres à domicile, à la fois en personne et virtuellement, selon CVS. En moyenne, ils passent 2,5 fois plus longtemps avec un patient à domicile que les prestataires ne passent lors d’une visite moyenne au cabinet de soins primaires, a déclaré CVS.

Depuis l’acquisition de Caravan Health en mars, Signify Health a encore élargi son orientation sur les soins basés sur la valeur et la santé de la population en tant que partenaire de plus de 170 prestataires participant à des organisations de soins responsables au service des bénéficiaires de Medicare.

Signify Health a récemment annoncé que ses ACO ont généré plus de 138 millions de dollars d’économies brutes en 2021, et en 2023, l’activité Caravan devrait servir des ACO représentant plus de 700 000 personnes rivalisant avec de nombreuses plates-formes autonomes, a déclaré CVS.

Dans le cadre de CVS Health, Signify Health continuera à faire progresser ses capacités d’activation des soins primaires, y compris des solutions d’analyse clé en main, de réseau et d’amélioration de la pratique, pour aider les prestataires à passer à un remboursement basé sur la valeur et à améliorer la qualité des soins.

ENREGISTREMENT

“Il s’agit d’une étape majeure alors que nous continuons à exécuter notre stratégie”, a déclaré Shawn Guertin, vice-président exécutif et directeur financier de CVS Health. “Nous nous attendons à ce que l’acquisition soit significativement relutive pour les bénéfices et, par conséquent, nous sommes de plus en plus confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs de BPA ajusté à long terme, comme indiqué lors de notre Investor Day en décembre 2021.”

Twitter : @SusanJMorse

Envoyez un courriel à l’auteur : SMorse@himss.org