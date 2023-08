CVS Health et Sandoz partenaires sur le biosimilaire Humira à prix réduit

CVS Santé s’associe au fabricant de médicaments Sandoz pour produire une version presque identique du traitement à succès contre l’arthrite Humira, qui se vendra 80 % en dessous du prix du médicament de marque.

Cette décision fait partie de la nouvelle entreprise de la société axée sur la sécurisation et, dans certains cas, la coproduction de médicaments biosimilaires, qui sont l’équivalent de versions génériques de thérapies complexes à base de gènes ou de protéines connues sous le nom de produits biologiques.

« Nous avons investi pour nous engager sur certains volumes pour le marché américain afin de disposer d’un approvisionnement durable en produits. Nous voulons nous assurer qu’une fois que nous l’aurons introduit sur le marché américain, nous n’aurons aucun problème d’approvisionnement, nous aurons un produit biosimilaire de haute qualité disponible, et il sera lancé à un prix bien inférieur à celui de la molécule d’origine qui existe », a déclaré Prem Shah, vice-président exécutif de CVS Health et chef de la pharmacie.

CVS est déjà l’un des principaux acteurs en matière d’approvisionnement en médicaments génériques via Red Oak, sa coentreprise avec Cardinal Santé . Mais il cherche à renforcer sa présence sur le marché des biosimilaires, qui devrait atteindre 100 milliards de dollars au cours des six prochaines années.

L’entreprise dit mercredi elle lance une nouvelle filiale appelée Cordavis, qui se spécialisera dans la sécurisation de l’approvisionnement des nouveaux médicaments biosimilaires et investira dans Novartis Pharmaceutique » unité de fabrication de génériques, Sandoz.

Sandoz, actuellement une unité de Novartis, est devrait être séparé en tant que société indépendante cotée en bourse plus tard cette année.

CVS n’a pas divulgué le montant de l’investissement pour le nouveau biosimilaire de marque Hyromiz.

La société s’engage à ce que le prix catalogue de Cordavis Hyromiz soit inférieur de plus de 80 % au prix catalogue actuel d’Humira, fabriqué par le fabricant pharmaceutique. Abbvie . Il sera lancé au premier trimestre 2024.

Le premier biosimilaire approuvé par la FDA pour Humira, Amgen Amjevita, a été mis en vente en janvier. Huit autres biosimilaires devraient être mis en ligne au cours de la prochaine année, dont Hyromiz.

Les dirigeants d’Amgen ont déclaré que la demande pour le produit biologique de la société semble augmenter, mais que l’obtention d’une couverture auprès des assureurs maladie constitue un défi.

« Nous n’en sommes évidemment qu’aux premiers balbutiements sur ce marché des biosimilaires avec Amjevita. Et nous voyons clairement quel est le nouveau comportement du payeur à la lumière d’un produit d’une telle envergure confronté à une concurrence biosimilaire », a déclaré Murdo Gordon, vice-président exécutif des opérations commerciales d’Amgen, sur l’appel aux résultats du deuxième trimestre de la société. « La clarté de la manière dont les bénéfices pharmaceutiques fonctionnent avec l’adoption, ou l’absence de biosimilaires, devient claire pour nous, ainsi que pour les autres fabricants de biosimilaires et autres observateurs. »

Abbvie a déclaré plus de 4 milliards de dollars de ventes d’Humira au cours de son dernier trimestre, ce qui était légèrement meilleur que prévu. La société affirme qu’elle continue d’être proposée dans les régimes d’assurance maladie à parité avec les nouveaux biosimilaires.

Le lancement de Cordavis était en préparation depuis longtemps, avant l’annonce la semaine dernière de Blue Shield de Californie selon laquelle il abandonnait CVS en tant que gestionnaire des avantages pharmaceutiques et passait à Cost Plus Drug Company de Mark Cuban, Amazon Pharmacy et d’autres dans le but d’économiser. sur le coût des médicaments.

La nouvelle a fait plonger les actions de CVS, mais des analystes comme John Ransom de Raymond James affirment que la vente était exagérée.

À ce stade, la menace potentielle des nouveaux arrivants n’est pas aussi grande que certains pourraient le craindre, en particulier lorsqu’il s’agit du marché actuel des biosimilaires pour des médicaments comme Humira, a déclaré Ransom.

« Soit ils obtiennent une remise importante d’Abbvie, soit une remise importante de la part de l’un des fabricants de biosimilaires concurrents. Et c’est vraiment là qu’ils ont l’avantage », a déclaré Ransom.

Cost Plus de Cuba n’a pas la taille nécessaire pour acheter des génériques ou suffisamment d’espace de stockage auprès des fabricants, a-t-il déclaré.