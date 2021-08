CVS Health dit que le pic des vaccinations contre Covid a déjà eu lieu

La directrice générale de CVS Health, Karen Lynch, a déclaré mercredi que le pic de vaccination contre le Covid-19 était derrière l’entreprise.

Lors d’un appel aux bénéfices, elle a déclaré que la chaîne de pharmacies avait administré 30 millions de doses et continuait de les fournir dans les magasins à travers le pays. Pourtant, elle a déclaré que les taux de vaccination ont ralenti depuis avril – même si la variante du coronavirus delta a entraîné une nouvelle vague de cas dans certaines parties du pays avec de grandes populations non vaccinées.

La société a abaissé ses perspectives pour le nombre de vaccins qu’elle prévoit d’administrer cette année, après que le nombre qu’elle a fourni soit tombé en deçà des attentes de la société en mai et juin, a déclaré Shawn Guertin, directeur financier de CVS, lors de l’appel. Cependant, le détaillant a relevé ses prévisions globales pour l’année.

CVS a fait le point sur la vaccination et a partagé les résultats du deuxième trimestre à un point d’inflexion de la pandémie de coronavirus. Plus de 70% des adultes américains ont maintenant reçu au moins une dose d’un vaccin Covid, mais les cas augmentent rapidement dans des États comme la Floride et le Texas où les taux de vaccination restent faibles. La moyenne sur sept jours des cas quotidiens de coronavirus dans le pays est désormais plus élevée que le pic de l’été dernier – une période où les États-Unis n’avaient pas encore de vaccin Covid approuvé.

L’augmentation des cas, alimentée par la variante du coronavirus delta, a incité certains détaillants à rétablir les mandats de masque, les entreprises à exiger des vaccinations et les politiciens à annoncer de nouvelles mesures de sécurité. Cela a également créé une nouvelle incertitude alors que les entreprises tentent de ramener leurs effectifs au bureau et de faire des prévisions de bénéfices.

Le concurrent de la pharmacie Walgreens Boots Alliance a déclaré mercredi avoir constaté une augmentation des taux de vaccination ces dernières semaines dans des États à la traîne, tels que l’Alabama, la Floride, la Géorgie et le Kentucky. Il a déclaré avoir administré plus de 29 millions de vaccins Covid dans ses magasins.

Guertin a déclaré que CVS essaie toujours de comprendre ce que la variante delta peut signifier pour son entreprise, qui comprend Aetna, l’assureur maladie qu’elle a acquis. Il a déclaré qu’il n’avait pas pris en compte les injections de rappel dans ses perspectives pour l’année complète et incluait une contribution limitée des vaccins pédiatriques.

CVS a enregistré des bénéfices plus élevés au deuxième trimestre de l’année dernière par rapport au plus récent, les établissements de santé ayant annulé les chirurgies électives pour libérer des lits d’hôpitaux. Certains ont recommencé à annuler ces procédures médicales – mais il est trop prématuré de dire à quel point cela sera répandu, a déclaré Guertin.

Il a déclaré que les vaccinations étaient en baisse en juillet par rapport au mois précédent, mais qu’il y a eu une légère augmentation car la variante delta incite certaines personnes à recevoir les premières doses. Les tests Covid et les ventes au détail dans les magasins sont restés solides, a-t-il déclaré.

Cependant, il a déclaré que les coûts liés à Covid de l’entreprise ont également été plus élevés que prévu du côté des avantages pour la santé de son activité – une dépense qui persistera si davantage de personnes ont besoin d’un traitement.

Ashtyn Evans, analyste de recherche sur les actions chez Edward Jones, a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à ce que CVS connaisse le même niveau d’économies de coûts et de croissance des ventes pendant cette vague de pandémie. Par exemple, a-t-elle déclaré, il est peu probable que les clients répètent un stockage important d’ordonnances et de fournitures médicales. De plus, a déclaré Evans, même si les chirurgies électives ralentissent, elles ne peuvent être reportées que si longtemps. Elle a déclaré que l’entreprise devra également absorber des coûts médicaux plus élevés si davantage de personnes sont hospitalisées à cause de Covid-19.

À l’avenir, a déclaré Evans, CVS devra stimuler la croissance et augmenter les bénéfices d’autres manières – comme transformer les personnes qui sont venues pour un test Covid ou tirer dans un client durable et en ajoutant des services de santé qui les font revenir.

— Reuters a contribué à ce rapport.