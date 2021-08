CVS Health cesse de proposer le vaccin J&J Covid dans ses pharmacies, disponible dans certaines MinuteClinics

CVS Health a cessé de proposer le vaccin Covid-19 à dose unique de Johnson & Johnson dans ses pharmacies, ne rendant désormais les vaccins disponibles que dans environ 10% de ses points de vente, a déclaré mercredi la société à CNBC.

La chaîne de pharmacies a déclaré avoir effectué le changement au cours des dernières semaines. Il a déclaré que les clients peuvent toujours se faire vacciner dans près de 1 000 sites MinuteClinic dans 25 États et à Washington DC. MinuteClinics se trouve à l’intérieur de certaines pharmacies de la société et fournit des soins médicaux non urgents et d’autres services, tels que des tests de diagnostic et des vaccins.

Les pharmacies CVS continueront de proposer les vaccins à deux doses Pfizer-BioNTech et Moderna Covid dans tout le pays, selon le porte-parole de CVS, Mike DeAngelis. Il a refusé de dire combien de pharmacies ont été touchées par le changement, mais a déclaré que cela aiderait à l’approvisionnement en vaccins de la chaîne de pharmacies.

CVS compte plus de 9 900 points de vente, selon son rapport annuel 2020.

J&J n’a pas immédiatement répondu à la demande de CNBC de commenter le changement.

Le vaccin de J&J a été présenté par les autorités sanitaires fédérales comme une bénédiction lorsqu’il a été autorisé par la FDA fin février, car il ne nécessite qu’une seule dose et peut être conservé à la température du réfrigérateur pendant des mois. Il a depuis souffert de la mauvaise perception du public quant à son efficacité globale, des inquiétudes concernant les effets secondaires rares ainsi que des retards de production.

Pour certains Américains, les inquiétudes concernant le vaccin à injection unique se sont intensifiées avec la montée de la variante delta, qui se propage plus facilement et peut provoquer une maladie plus grave que le coronavirus d’origine. Certaines personnes sont allées jusqu’à rechercher une dose supplémentaire, ce qui n’est pas encore recommandé par les Centers for Disease Control and Prevention. Cette semaine, les responsables de la santé de San Francisco ont déclaré qu’ils autorisaient les patients qui ont reçu le vaccin J&J à recevoir une deuxième injection produite par Pfizer-BioNTech ou Moderna.

Le changement par CVS aura un impact sur la disponibilité des clichés pour de nombreux Américains. Le vaccin de J&J n’a déjà pas connu une adoption aussi robuste aux États-Unis que les vaccins à ARNm.

Environ 13,5 millions de doses du vaccin J&J ont été administrées aux États-Unis mardi, selon les données compilées par le CDC. Cela se compare à 333,6 millions de doses combinées pour le vaccin Pfizer et Moderna.