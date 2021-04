CVS Health a déclaré mardi qu’il avait suspendu tous les vaccins Covid-19 de Johnson & Johnson dans ses magasins et décidait comment gérer les clients qui avaient des rendez-vous prévus.

La chaîne de pharmacies est l’un des nombreux détaillants à travers le pays qui ont joué un rôle crucial dans l’administration des injections aux Américains. Maintenant, ces épiciers et pharmacies doivent déterminer comment procéder après que la Food and Drug Administration a demandé aux États d’arrêter temporairement la distribution après que six femmes aux États-Unis aient développé un trouble rare de la coagulation sanguine.