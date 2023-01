CVS et Walgreens vendront de la mifépristone en pharmacie

Walgreens et SVC vendra la mifépristone, une pilule abortive, après que la Food and Drug Administration a abandonné cette semaine une règle de longue date qui empêchait les pharmacies de le faire.

La décision des deux plus grandes chaînes de pharmacies aux États-Unis élargira considérablement l’accès à la mifépristone dans les États où l’avortement est légal. Les entreprises ne peuvent pas proposer la pilule dans les États qui ont interdit l’avortement à la suite de la décision de la Cour suprême qui a annulé Roe v. Wade.

La FDA a modifié mardi sa réglementation pour permettre aux pharmacies de détail de distribuer de la mifépristone tant qu’elles terminent un processus de certification. L’agence a abandonné une règle de longue date qui obligeait les patientes à se procurer la pilule abortive en personne dans les cliniques, les hôpitaux et d’autres prestataires de soins de santé certifiés.

Walgreens prévoit d’obtenir une certification et travaille à l’enregistrement et à la formation de ses pharmaciens pour distribuer la mifépristone conformément aux lois fédérales et étatiques, a déclaré le porte-parole Fraser Engerman. CVS prévoit également d’obtenir une certification dans les États où il est légal de le faire, a déclaré la porte-parole Amy Thibault.

Cela signifie que les patients de nombreuses régions des États-Unis pourront obtenir de la mifépristone comme d’autres médicaments sur ordonnance, soit en personne à leur pharmacie, soit par la poste.

La mifépristone est devenue un point d’éclair central dans la bataille politique sur l’avortement au niveau de l’État à la suite de l’annulation par la Cour suprême de Roe v. Wade. Plusieurs groupes conservateurs ont demandé à un tribunal fédéral du Texas d’annuler l’approbation de la mifépristone par la FDA.

La mifépristone est le moyen le plus courant d’interrompre une grossesse aux États-Unis. Quelque 51 % des avortements ont été pratiqués avec de la mifépristone en 2020, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

La FDA a approuvé pour la première fois la mifépristone il y a plus de 20 ans en 2000 comme méthode pour interrompre les grossesses précoces, mais la pilule a longtemps été soumise à des réglementations strictes sur la manière dont elle pouvait être administrée aux patientes. Des organisations médicales telles que l’American College of Obstetricians and Gynecologists ont longtemps soutenu que ces réglementations manquaient de fondement scientifique et étaient enracinées dans la politique.

La mifépristone est approuvée pour mettre fin à une grossesse jusqu’à la 10e semaine. Il est utilisé en association avec une autre pilule appelée misoprostol. La mifépristone empêche la grossesse de se poursuivre et le misoprostol induit des contractions qui vident l’utérus.