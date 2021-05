CVS et Walgreens partagent le rapport selon lequel Amazon pourrait ouvrir des pharmacies

Les actions de CVS Health, Walgreens Boots Alliance et Rite Aid chutent mercredi sur un rapport selon lequel Amazon pourrait ouvrir des pharmacies physiques.

Les actions de CVS ont baissé d’environ 3%, Walgreens de près de 4% et Rite Aid de plus de 4%.

Amazon envisage de pousser plus loin la vente d’ordonnances en ouvrant des pharmacies de détail autonomes ou en les ajoutant aux magasins Whole Foods, selon un rapport de Business Insider qui citait trois personnes anonymes familières avec le sujet.

Selon le rapport, les discussions sont en phase exploratoire et si Amazon va de l’avant avec l’idée, cela pourrait prendre plus d’un an à l’entreprise pour commencer à ouvrir des magasins.

Un porte-parole d’Amazon a déclaré que la société ne commentait pas les rumeurs ou les spéculations.

« Amazon Pharmacy s’efforce de rendre la pharmacie de livraison à domicile plus facile et plus pratique pour les clients », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

L’entreprise a manifesté son intérêt à se développer dans les soins de santé au cours des dernières années. Il a acquis la pharmacie en ligne PillPack en 2018. L’année dernière, il est entré officiellement dans l’entreprise avec Amazon Pharmacy, une autre initiative qui a fait chuter les stocks de chaînes de pharmacies. Avec ce nouveau service, les clients de la plupart des États peuvent obtenir des ordonnances couvertes par de nombreux assureurs et se faire livrer des médicaments à leur porte.

CVS, Walgreens et Rite Aid ont déjà été pressés par Amazon, car de plus en plus de consommateurs achètent en ligne des articles en avant-boutique comme du shampoing et du papier toilette. Cette perturbation a poussé les chaînes de pharmacies à rechercher d’autres moyens de stimuler le trafic piétonnier et de stimuler les ventes. CVS ajoute plus de services de soins de santé à ses magasins, des visites de soins primaires aux dépistages d’apnée du sommeil. Walgreens s’est concentré sur des services rapides et pratiques, tels que le ramassage en bordure de rue et la livraison à domicile. Et Rite Aid a rafraîchi ses magasins avec une nouvelle signalisation et un mélange différent de produits sur les étagères.

Par ailleurs, Amazon a annoncé mercredi son intention d’acquérir MGM Studios pour 8,45 milliards de dollars, dans le but d’ajouter plus de contenu à son activité Amazon Prime Video.