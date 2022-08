CVS dit qu’il prévoit d’entrer dans les soins primaires d’ici la fin de l’année

Un magasin CVS Pharmacy est vu dans le quartier de Manhattan à New York, New York.

CVS a déclaré mercredi qu’il prévoyait d’acquérir ou de prendre une participation dans une entreprise de soins primaires d’ici la fin de l’année, alors que la concurrence s’intensifie avec Amazon et Walgreens.

La PDG Karen Lynch a déclaré lors de l’appel sur les résultats du deuxième trimestre de la société que la société souhaitait s’associer à un fournisseur doté d’une solide équipe de direction, d’une solide expérience technologique et de la capacité de se développer rapidement.

CVS, mieux connu pour ses nombreuses pharmacies, a des points de contact dans l’industrie des soins de santé. Elle a acquis l’assureur Aetna et le gestionnaire des prestations pharmaceutiques Caremark. Les clients peuvent obtenir des vaccins ou des soins d’urgence dans les avant-postes MinuteClinic à l’intérieur de ses magasins. Et la société continue également d’ajouter plus de services de santé à ces endroits – elle a récemment introduit des services de thérapie dans certains magasins.

CVS n’a pas encore de cabinet médical où les patients peuvent se rendre pour un examen annuel ou des rendez-vous avec un médecin ou une infirmière praticienne. Lors d’une journée des investisseurs l’année dernière, Lynch a déclaré que CVS souhaitait changer cela en achetant ou en s’associant à une entreprise.

À l’époque, le Dr Alan Lotvin, vice-président exécutif de CVS Health et président de CVS Caremark, a déclaré qu’il envisageait que CVS se démarque dans les soins primaires. La société souhaite offrir des heures plus longues dans ses cabinets médicaux afin que les gens puissent visiter dès 6 heures du matin, jusqu’à 21 heures ou le week-end. Il souhaite également utiliser une technologie simple et rationalisée, afin que les clients n’aient pas à remplir des piles de documents.

D’autres acteurs de la santé ont déjà fait des pas dans l’espace. Rival Walgreens Boots Alliance ouvre des centaines de cabinets médicaux en partenariat avec VillageMD et est devenu le propriétaire majoritaire de la société. Walmart possède un nombre restreint mais croissant de cliniques où les gens peuvent consulter un médecin, un dentiste ou un thérapeute à bas prix.

Amazon a fait monter la pression en annonçant le mois dernier qu’il allait acquérir le fournisseur de soins primaires One Medical pour environ 3,9 milliards de dollars. La société de soins de santé boutique compte 188 cabinets médicaux sur 25 marchés, selon son dernier trimestriel résultats.

Lynch a déclaré que CVS avait un avantage concurrentiel avec la taille de son entreprise. Elle a déclaré que près de 4,8 millions de clients interagissent avec l’entreprise chaque jour sur les sites CVS. De plus, a-t-elle déclaré, les visites de MinuteClinic ont augmenté de 12 % au cours du deuxième trimestre fiscal.

CVS peut construire “à partir de la base solide que nous avons déjà”, a déclaré Lynch.