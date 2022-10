CVS, Crédit Suisse, AMD, Lyft et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux vendredi à midi.

Groupe Financier Ambac – Les actions de l’assureur des obligations municipales ont bondi de 13,2% à la suite de l’annonce de règlements avec Banque d’Amérique cela rapporterait à Ambac 1,84 milliard de dollars. Les règlements découlent de poursuites judiciaires liées aux polices d’assurance obligataire qu’Ambac utilisait pour Bank of America avant la crise financière de 2008. Bank of America a perdu environ 2,4 %.

Levi Strauss – Levi’s a chuté de 9,3% après avoir réduit ses perspectives de ventes et de bénéfices pour l’année complète jeudi, alors que le fabricant de vêtements a évoqué des problèmes liés à des problèmes de chaîne d’approvisionnement et au renforcement du dollar américain.

DraftKings – Les actions de DraftKings ont augmenté de 1% sur un rapport de Bloomberg selon lequel la société de paris sportifs en ligne est proche d’un accord de partenariat avec ESPN.

Lyft – La société de covoiturage a glissé de 7,9 % après que RBC a rétrogradé le titre à la performance du secteur à partir de la surperformance. RBC a déclaré que son concurrent Uber, qui était en baisse d’environ 4,5 %, avait des “avantages structurels”.

SVC Santé – Les actions de CVS ont chuté de 11,3% à la suite d’un rapport selon lequel le géant de la santé est en “discussions exclusives” pour acheter Cano Santé . La société avait déjà chuté après que les Centers for Medicare et Medicaid Services aient déclassé l’un de ses plans Aetna Medicare Advantage dans ses notes annuelles. Les actions de Cano ont gagné 9 %.

Tesla , Twitter – Les deux entreprises ont continué à bouger après une semaine de nouvelles sur Elon Musk relançant ses projets très médiatisés d’acheter Twitter. Tesla a chuté de 6,1 %, tandis que Twitter a perdu 0,2 %. Jeudi, un juge a déclaré que Musk devait finaliser son achat d’ici le 28 octobre pour éviter un procès.

Crédit Suisse – La banque européenne était en hausse de 10,8% après avoir proposé vendredi de racheter 3 milliards de dollars de titres de créance et de vendre un célèbre hôtel dont elle est propriétaire. Cela marque une autre journée de tumulte pour les actions du titre – qui ont atteint un creux historique plus tôt dans la semaine – alors que les observateurs du marché remettaient en question la santé de la banque.

DexCom – Les actions du fabricant d’appareils de surveillance de la glycémie ont bondi de 9% après que les Centers for Medicare et Medicaid Services ont mis à jour une détermination de couverture locale liée à ces appareils. Cette décision pourrait améliorer les résultats de DexCom, un acteur clé dans le domaine de la surveillance continue du glucose.

Pomme – Le géant de la technologie a baissé de 3,5 % malgré le fait que Morgan Stanley ait réaffirmé que l’action était en surpoids, notant des délais de livraison élevés pour l’iPhone. Les personnes qui suivent la société se sont inquiétées des performances de la nouvelle gamme d’iPhone par rapport aux déploiements précédents, alors qu’Apple annulait les plans d’augmentation de la production.

Méta – Le propriétaire de Facebook a également glissé de 3 % bien qu’il ait été réitéré comme un achat par Citi, qui a noté une perspective de risque/récompense attrayante à mesure que les revenus de Reels augmentent et que de nouveaux formats publicitaires entrent en jeu.

Sociétés de cannabis – Les actions des sociétés de cannabis étaient toutes en baisse, après avoir initialement grimpé en flèche à la nouvelle selon laquelle le président Joe Biden souhaitait un examen de la classification de la marijuana en vertu de la loi fédérale. Biden a également annoncé qu’il pardonnerait à des milliers de personnes reconnues coupables de possession de marijuana. Marques Tilray qui a annoncé vendredi une perte trimestrielle plus importante que prévu, a baissé de 16%. Croissance de la canopée plongé de plus de 22%, Aurore Cannabis a chuté de 11 %, et Groupe Cronos perdu 10 %.

Micro-systèmes avancés – Les actions d’Advanced Micro Devices ont chuté de 11,2 % après que la société de semi-conducteurs a publié des résultats préliminaires décevants pour le troisième trimestre et a déclaré qu’elle s’attend à ce que ses revenus soient inférieurs à ses prévisions précédentes de 6,7 milliards de dollars. AMD a imputé le manque à gagner à l’affaiblissement de la demande de PC et aux contraintes de la chaîne d’approvisionnement. Actions d’autres sociétés de puces, y compris Intel et Nvidia est tombé aux nouvelles.

Logiciel d’unité – Les actions de Unity, connu pour son logiciel de conception en trois dimensions, ont chuté de 8,3 %. Cela contraste avec Needham plus tôt vendredi, qui a lancé l’action en tant qu’achat avec une hausse de 39%.

Provenance – Les actions de la société biopharmaceutique ont bondi de 11,8%, continuant de se rallier aux nouvelles jeudi des plans de lancement d’un candidat-médicament pour le diabète de type 1.

– Samantha Subin, Michelle Fox, Carmen Reinicke, Tanaya Macheel et Yun Li de CNBC ont contribué au reportage