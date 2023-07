CVS Caremark s’associe à GoodRx pour élargir l’accès aux médicaments à faible coût

Marque d’entretien CVSun gestionnaire de prestations pharmaceutiques et faisant partie de CVS Health, a annoncé qu’il s’associait à la société de coût des médicaments et de télésanté GoodRx pour lancer Caremark Cost Saver, offrant aux membres de Caremark un accès aux prix de prescription à moindre coût de GoodRx.

À compter du 1er janvier 2024, les membres de Caremark peuvent utiliser leur carte d’avantages existante dans une pharmacie du réseau de leur choix pour avoir automatiquement accès aux médicaments génériques à bas prix de GoodRx via Cost Saver. Le montant que les membres paient sera appliqué à leurs frais déductibles et déboursés.

« Nous travaillons chaque jour pour fournir une prestation pharmaceutique plus abordable à nos clients CVS Caremark et aux membres de leur régime, et cette solution collaborative de remise sur ordonnance nous permet de rechercher dynamiquement le meilleur prix en leur nom », David Joyner, vice-président exécutif de CVS Santé et président de CVS Caremark, a déclaré dans un communiqué. « En réduisant les dépenses personnelles des membres de nos clients, Caremark Cost Saver aidera les patients à se permettre de prendre leurs médicaments comme indiqué. »

LA GRANDE TENDANCE

En février, la Federal Trade Commission a déposé une plainte avec le tribunal de district des États-Unis en Californie alléguant que GoodRx partageait les informations personnelles sur la santé des consommateurs avec des tiers comme Google et Facebook, permettant à ces parties d’utiliser les données à leurs propres fins internes.

La FTC a affirmé que GoodRx fournissait des informations sur les médicaments sur ordonnance et les conditions de santé de ses utilisateurs à des fins publicitaires, telles que le ciblage des utilisateurs avec des publicités liées à la santé sur Facebook en fonction des médicaments qu’ils avaient précédemment achetés.

L’agence a également déclaré que GoodRx avait déformé sa conformité à la loi HIPAA et n’avait pas établi de politiques sur la manière dont il devrait protéger les informations de santé personnelles de ses utilisateurs.

GoodRx a accepté de payer une amende de 1,5 million de dollars pour régler l’affaire, mais n’a admis aucun acte répréhensible.

En 2022, le La FTC a émis des ordres à CVS Caremark, Prime Therapeutics, Express Scripts et plusieurs autres sociétés dans le cadre de son enquête sur l’impact des gestionnaires de prestations pharmaceutiques sur l’accessibilité et l’abordabilité des médicaments sur ordonnance. Les ordonnances obligeaient les entreprises à fournir des informations et des documents concernant leurs pratiques commerciales.

En mai, la FTC a ajouté Organisation d’achats groupés de CVS Health Zinc Health Services et remettre l’organisation contractante Ascent Health Services à sa liste de PBM qu’elle examine.