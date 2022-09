Les conduits ne sont pas une chose à laquelle la plupart des propriétaires pensent jusqu’à ce qu’il y ait un problème. Les conduits de votre habitation sont essentiels à la fois au confort et à la qualité de l’air intérieur, il est donc crucial de les faire nettoyer régulièrement par un professionnel. Cela contribuera au bon fonctionnement des choses et garantira que tous les membres de la famille respirent un air pur.

Le réseau de conduits de votre maison est le système de tuyaux et d’évents qui fournit de l’air chauffé ou refroidi dans toute votre maison. Au fil du temps, les conduits peuvent se remplir de poussière, de pollen, de squames d’animaux et d’autres contaminants en suspension dans l’air. L’accumulation affecte la qualité de l’air intérieur et peut faire travailler votre système CVC plus fort qu’il ne le devrait. C’est pourquoi il est essentiel d’effectuer un nettoyage régulier des conduits.

Les experts recommandent de faire nettoyer vos conduits tous les trois à cinq ans. Mais si vous souffrez d’allergies ou d’asthme, vous devrez peut-être les faire nettoyer plus souvent. En effet, la qualité de l’air intérieur dépend de la propreté des conduits. Si vous remarquez plus de poussière ou d’autres contaminants atmosphériques dans votre maison, il est temps de faire appel à un professionnel.

Si vous ne nettoyez pas vos conduits, les performances de votre système de chauffage et de climatisation en souffriront. Le système devra travailler plus dur pour faire passer l’air à travers les bouches d’aération, ce qui entraînera des factures d’énergie plus élevées. Dans certains cas, des conduits sales peuvent même causer des problèmes mécaniques avec votre système CVC.

Le nettoyage régulier des évents et les filtres plissés peuvent également aider à prolonger la durée de vie de votre système CVC en le gardant exempt de poussière et de débris. En suivant ces conseils simples, vous pouvez garder vos conduits propres et améliorer la qualité de l’air intérieur de votre maison.

Le nettoyage des conduits est une tâche difficile que seuls des professionnels expérimentés devraient faire, et un équipement et une formation spéciaux sont nécessaires pour faire le travail correctement. Comfort First Heating and Cooling, Inc. possède l’expérience et la formation nécessaires pour effectuer le travail rapidement et efficacement.

Appelez Comfort First Heating and Cooling, Inc. au 815-246-5803 pour programmer un nettoyage de conduit aujourd’hui et pour aider à rendre votre maison confortable et sûre pour votre famille.

