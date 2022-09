Cuttputlli : Le film d’Akshay Kumar plagié ? Les internautes soulignent comment les écrivains ont traduit textuellement une partie de Fire In The Maternity Ward d’Anthony Jeselnik pour une scène de comédie [Watch Video]

Cuttputlli d’Akshay Kumar est sorti aujourd’hui sur Disney Hotstar. Le film est une adaptation de Ratsasan. Dans le film, le décor est changé de Chennai à Kasauli, une station de montagne dans l’Himachal Pradesh. Maintenant, les gens qui n’ont pas vu le Ratsasan original aiment beaucoup Cuttputlli. Akshay Kumar joue le rôle d’un flic dans le film. Maintenant, un internaute a souligné comment les scénaristes ont tout de suite soulevé une scène de la comédie debout d’Anthony Jeselnik en 2019, Fire In The Maternity Ward. C’est la scène où Akshay Kumar plaisante sur son voisin qui a la maladie d’Alzheimer. Jetez un œil au clip…

En général, les fans sont mécontents qu’Akshay Kumar ait décidé de faire un remake d’un film qui a été largement regardé dans toute l’Inde. L’actrice Rakul Preet Singh reçoit beaucoup d’amour pour sa performance. Même Sargun Mehta est assez bon. Alors qu’Akshay Kumar a donné le meilleur de lui-même et que le film a la valeur de choc avec des scènes de gore et de mutilation, certains aspects comme le pré-intervalle et l’apogée sont apparemment un peu décevants.

#Cuttputlli est loin d’être 2 da film tamoul original #Ratsasan Ce qui s’est passé 2 jours #Bollywood réalisateurs, ils ne peuvent même pas copier correctement. @akshaykumar ji c’est mieux que tu aies sorti un film sur #OTT . Ce n’est pas un film multiplex. Tu ne peux rien faire 2 sortir sur #Grand écran Gauttam Kummar – ?? Un fier Bhartiye ?? (@GauttamKummar) 2 septembre 2022

#Cuttputlli ~ La copie B-Grade de Ratsasan est un film précipité qui est dépourvu de toute classe ou émotion. Le point culminant est la 3ème classe ??? @akshaykumar avait l’air jeune et en forme, mais en tant que superstar, ce type de rôle de chindi aurait dû être joué par Rajkumar / Ayushman. 1 Go de perdu ! (1.5 /5) pic.twitter.com/gIiRJWQNIh Prince Prithvi (@PrincePrithvi) 2 septembre 2022

j’avais vu #RATSASAN Zee Cinema il y a longtemps #Cuttputlli copier coller complet. Je ne pouvais pas supporter la comédie inutile d’Akshay – même dans un thriller de tueur en série. Et oui il y a une histoire d’amour, 1 chanson d’item et 1 séquence de rêve ?? thegoodzila (@thegoodzzila) 1er septembre 2022

Eh bien, le film reçoit des critiques mitigées, mais certains l’aiment vraiment. Arangi Re d’Akshay Kumar est l’un des films les plus réussis sur OTT à ce jour. L’acteur a Ram Setu à venir à Diwali.