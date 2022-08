Cuttputlli de Pooja Entertainment présente Akshay Kumar en mission pour arrêter les meurtres

Bande-annonce de Cuttputlli : Un flic d’une petite ville est à la poursuite de la personne derrière les meurtres en série qui sévissent dans une ville pittoresque ; pourra-t-il attraper le criminel avant qu’il ne frappe à nouveau ? La superstar Akshay Kumar s’associe à Rakul Preet Singh, Sargun Mehta et Chandrachur Singh pour emmener le public dans un voyage pour découvrir une série d’actes répréhensibles dans l’entreprise de Pooja Entertainment.

La bande-annonce du film a été lancée d’une manière extrêmement intrigante et unique à Mumbai grâce à un numéro spécial de Cuttputlli d’Akshay Kumar. Cuttputlli sortira exclusivement sur Disney + Hotstar le 2 septembre et sera disponible pour tous les abonnés de la plateforme. Pour les fans aux États-Unis, Cuttputlli sera diffusé exclusivement sur Hulu.

Akshay Kumar joue Arjan Sethi, un sous-inspecteur dévoué qui a prêté serment de protéger les habitants de Kasauli. Cependant, le destin a d’autres plans alors que le tueur frappe de l’ombre de la terreur, ne laissant aucune trace de preuve, à l’exception d’un corps. Produit par Vashu Bhagnani et Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh et Pooja Entertainment, réalisé par Ranjit M Tewari, Cuttputli démasque le tueur et décode le mystère en utilisant les compétences d’Arjan pour comprendre la psyché du meurtrier.

Visionnez la bande annonce



Akshay Kumar a déclaré : « Se déroulant il était une fois à Kasauli au milieu de la beauté de la nature, le film dévoile des incidents de meurtres horribles. Il est rempli de rebondissements passionnants. Je joue un officier d’enquête outsider, Arjan Sethi, qui est sur une piste pour attraper le tueur psychopathe dont les motivations sont imprévisibles et peu claires. Ici, la vengeance est une illusion et le dernier acte du film est impensable et vous surprendra totalement – et c’est ce qui le rend unique !! Préparez-vous pour le KILL, plusieurs FRISSONS et encore plus de FRISSONS ! Le réalisateur Ranjit a fait un travail brillant en racontant ce thriller dans un style unique… GAGNEZ du temps dans votre emploi du temps chargé et regardez CUTPUTLLI sur Disney + Hotstar.

Le réalisateur Ranjit M Tewari a déclaré: «Avoir l’opportunité de collaborer avec Akshay monsieur pour la deuxième fois était extrêmement humiliant et excitant. J’ai été attiré par “Cuttputlli” parce que le travail de nos forces de police m’a toujours intrigué. Je voulais que notre public fasse l’expérience visuelle de la perspicacité mentale et de la persévérance ainsi que du travail manuel physique nécessaire à la résolution d’un cas. L’expérience de tournage pendant le deuxième verrouillage a été rendue beaucoup plus facile par Vaashu ji, Jackky, Deepshikha et toute l’équipe qui m’ont apporté leur soutien et leur confiance indéfectibles. Chaque membre de l’équipe a travaillé sans relâche pour entrer dans la peau de ses personnages.