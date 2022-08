Cuttputlli: Akshay Kumar se fait troller pour des films flop, des sorties consécutives et plus encore; les internautes disent “Thoda Tham Jaa Bhai” [Read Tweets]

Akshay Kumar a partagé que la bande-annonce de Cuttputlli sortira demain. Le film sortira le 2 septembre 2022 sur Hotstar. C’est le remake officiel de Ratsasan. Le film met en vedette Akshay Kumar dans le rôle de l’inspecteur Arjan Sethi. Rakul Preet Singh et Sargun Mehta font également partie du film. Comme nous le savons, Ratsasan est considéré comme l’un des meilleurs thrillers indiens. C’est un film qui reste collé de l’écran un à la fin. Les fans aiment le look rasé de près d’Akshay Kumar dans l’annonce, et même le BGM est très bon. Mais ils se demandent pourquoi il publie des projets dos à dos. Certains fans voulaient que ce remake hindi de Ratsasan sorte en salles.

Mais Akshay Kumar est assez mal trollé pour ses remakes, et le fait que ses deux dernières sorties, Prithviraj et Raksha Bandhan aient si mal bombardé. Beaucoup se sont demandé comment il ramassait aussi des remakes de films, qui sont déjà vus par la plupart des Indiens sur OTT comme Ratsasan et Soorarai Pottru. Découvrez quelques-unes des réactions ici…

je sais tout bai Mais le théâtre ouvert hai donc 2 mois d’écart lekar la sakte hai films ko Sanjeev Khiladi (@SanjeevNohara) 19 août 2022

Kya monsieur sidha théâtre moi tard On l’attend…… ? Sanjeev Khiladi (@SanjeevNohara) 19 août 2022

Ab kaun sa remake leke AA gaye bhai? Har mahine 1 sortie du film ho jaati hai tumhaari woh bhi sab remake. ashikdoshi (@ashikdoshi) 19 août 2022

OTT star pour une raison. Bo pe 4 catastrophe en 1 an ? SandipSalmania (@sandipngawali) 19 août 2022

Are kya monsieur theatre me release kr dete record ban jata !! Being_Aslamkhan #Tiger3 (@being_aslamkhan) 19 août 2022

Khel ka pata nhi Par ye histoire b apki nahi hai MR Toronto Roi des catastrophes Refaire la machine ? OTT Star ??????????#AkshayKumar ??????? ??? (@Armansrk2) 19 août 2022

Ek Jaati Nahi Bhai Dusri Leke Aa Jata Hai …. Thoda Tham Ja Bhai PREM (@___Capricieux__) 19 août 2022

Arey Akshay Kumar ? ? sir ji aane wale 6 mahino moi 6 sorties de films kar rahe ho aap. Ye kya hai yaar. Jab aapke fans nahi chahte hain itna onglet films bhi kyu ye sab kar rahe ho. Lagta hai ki bolna salut bekaar hai aapko. Kabhi à aisa socho ki apne fans purs et durs se ek baat kar lun Shyam Pravesh (@ShyamPravesh7) 19 août 2022

S’il vous plaît ? ? ?? Je vous aime ?? pic.twitter.com/2jnTpySfbK Virendra Kumar (@viirendraa) 19 août 2022

Nous pouvons voir que les fans ne sont pas impressionnés par sa décision de faire autant de films et de les amener sur OTT. Bollywood traverse une très mauvaise passe. Laal Singh Chaddha qui a obtenu des critiques décentes malgré le fait qu’il s’agisse d’un film d’Aamir Khan et de Kareena Kapoor Khan.