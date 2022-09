Cuttputli: L’adaptation Ratsasan d’Akshay Kumar remportera-t-elle l’or? Un astrologue prédit un patch maigre pour Khiladi Kumar [Exclusive]

Les derniers films d’Akshay Kumar comme Sooryavanshi, Samrat Prithviraj et Rakshabandhan n’ont pas bien marché au box-office. C’est en effet une phase de soudure pour la superstar. Comme nous le savons, Akshay Kumar sort le nombre maximum de films en un an et de tels échecs consécutifs reflètent mal sa formidable filmographie. On le verra ensuite sur OTT avec le film Cuttputli. Il s’agit d’une adaptation du thriller à succès, Ratsasan. La bande-annonce a une bonne réponse. Il arrive sur Disney Hotstar. Cuttputli d’Akshay Kumar, Rakul Preet Singh et Sargun Mehta est un thriller qui se déroule à Kasauli, dans l’Uttarakhand.

Pandit Jagannath Guruji qui est connu pour ses prédictions sur Bollywood nous a parlé de la période de maigreur de l’acteur. Il a déclaré: “Au début de l’année, j’avais un conseil pour Akshay Kumar. Je voulais qu’il ralentisse. Pendant une telle phase, il faut y aller doucement. Cuttputli lui apportera un succès moyen. Ram Setu fera également des performances médiocres. Il est affecté par Shani et Rahu. Son Rahu est maintenant rétrograde, ce qui affecte son choix de scripts. Il doit faire attention. Mais il rebondira d’ici la fin de 2023. Mais Akshay Kumar continuera à gagner de l’argent. Il a une carte planétaire très solide à tous égards.”

Le dernier film d’Akshay Kumar, Rakshabandhan, a tourné autour de Rs 30 crore plus dans les cinémas. Le film réalisé par Aanand L Rai a été critiqué par les critiques pour son scénario archaïque et sa représentation condescendante des femmes.