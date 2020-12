PHILADELPHIE, 14 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Customized Energy Solutions (CES), une société de conseil en énergie et de logiciels fournissant des solutions sur les marchés de l’électricité et les technologies émergentes, s’associe à l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) pour «Facility of Low Carbon Deployment »(FLCTD) Challenge d’innovation pour l’innovation technologique dans le déploiement bêta du stockage d’énergie électrique en Inde. Pour soutenir et encourager les nouvelles innovations en matière de stockage d’énergie en Inde et d’espace de mobilité électronique, FLCTD by UNIDO a lancé le 4e cycle du défi de l’innovation le 1er novembre 2020. Les technologies gagnantes seront reconnues par le Bureau of Energy Efficiency, l’ONUDI et India Energy Storage Alliance et une subvention pouvant atteindre 50 000 $.

L’objectif de ce défi est d’identifier les opportunités à fort impact qui ont le potentiel d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions de carbone à grande échelle, et de fournir un soutien financier pour la validation sur le terrain / les tests bêta de leur technologie. Le projet soutient les technologies innovantes à un stade avancé de développement pour la démonstration et la validation sur le terrain et ne prend pas en charge les innovations qui sont au stade de l’idéation, de la preuve de concept ou à l’échelle du laboratoire.

Le défi couvre des technologies telles que les batteries électrochimiques, les supercondensateurs et les composants critiques pour les systèmes de stockage d’énergie électrique, y compris les systèmes de conversion d’énergie. Les applications incluent les applications stationnaires hors réseau, la mobilité électrique, le recyclage des batteries, les connexions au réseau et derrière le compteur. Les entreprises, instituts et startups travaillant sur l’innovation dans les batteries électrochimiques, les systèmes de gestion de batteries (BMS), les supercondensateurs ou une combinaison de batterie et de supercondensateur sont fortement encouragés à postuler pour le projet FLCTD. Ils devraient combler une lacune technologique dans les applications finales afin d’améliorer l’adoption du système de stockage d’énergie électrique. La dernière date pour postuler au défi est le 18 décembre 2020.

S’exprimant sur le défi, M. Sandeep Tandon, directeur de programme national, Facilité pour le déploiement de technologies à faible émission de carbone (FLCTD) a déclaré, << Le projet vise à renforcer l'écosystème de l'innovation en Inde, en particulier pour le développement de solutions technologiques qui aident à résoudre le problème de l'énergie et du changement climatique. Le projet tente également d'améliorer la collaboration université-entrepreneur-industrie pour apporter des solutions technologiques innovantes pour que tous en bénéficient. »

Le Dr Rahul Walawalkar, président et directeur général, Customized Energy Solutions (CES) India, a déclaré, «Le défi de l’innovation du stockage de l’énergie de l’ONUDI offre une opportunité unique aux entreprises et aux particuliers qui développent des solutions de stockage d’énergie et de mobilité électrique utilisant des batteries et des technologies d’ultracondensateurs. En se concentrant sur l’innovation et en soutenant le déploiement de la version bêta, le Défi de l’ONUDI comble une lacune critique dans l’écosystème indien qui est sur le point d’adopter rapidement des technologies avancées de stockage d’énergie. Customized Energy Solutions, Inde est très heureuse de s’associer à l’ONUDI en tant qu’agence nodale pour soutenir l’unité de gestion de projet dans la planification et la mise en œuvre du défi de l’innovation dans le stockage de l’énergie électrique. Le secteur indien du stockage d’énergie et de la mobilité électrique est à un stade intéressant. J’espère que toutes les entreprises qui sont prêtes pour des essais clients pour des solutions innovantes profiteront de cette opportunité pour une subvention allant jusqu’à 50 000 $ et un mentorat d’experts offerts par l’ONUDI, le CES et l’IESA en soumettant une demande avant le 18 décembre.

Plus précisément, au cours des cinq dernières années, de nombreux jeunes entrepreneurs en Inde ont préféré créer des startups basées sur l’ingénierie, la recherche et le développement, la production et la fabrication. Plusieurs entreprises ont commencé à se concentrer particulièrement sur les infrastructures de recharge électriques pour deux, trois et quatre roues, l’échange, le groupe motopropulseur, les systèmes de gestion de batterie (BMS), la gestion thermique, le stockage d’énergie avancé, le Li-ion et d’autres systèmes de stockage d’énergie émergents. technologies, comme le métal-air, les batteries à circulation, les batteries à base de sodium, le carburant à base d’hydrogène et autres.

À l’échelle mondiale, les secteurs du stockage d’énergie et de la mobilité électrique sont dominés par de grandes entreprises traditionnelles, mais le marché indien connaît une tendance différente. Alors que les principaux fabricants de véhicules classiques à essence et diesel ont fait une incursion dans la fabrication de véhicules électriques en Inde, il y a également eu une vague de nouvelles startups. La prolifération des startups dans l’espace EV est largement motivée par la vision du gouvernement pour 2030. Le message global est clair et net que le gouvernement et les acteurs privés sont sérieux au sujet de la mobilité électrique et de la transition vers des technologies plus propres.

Au cours des trois dernières années, le programme FLCTD a décerné avec succès plus de 40 lauréats et s’est engagé plus de 8 crores INR en soutien financier. Parmi les lauréats antérieurs figuraient des organisations travaillant sur des technologies innovantes en matière de récupération de chaleur résiduelle, de climatisation et de pompes et moteurs. Les autres partenaires du programme comprennent CII-GBC, Sangam-AIC, Intellecap, Start-Up India et AGNII.

À propos des solutions énergétiques personnalisées

Customized Energy Solutions est l’une des sociétés de conseil et de services énergétiques à la croissance la plus rapide, opérant en Amérique du Nord depuis 22 ans. Créée en 1998, Customized Energy Solutions aide ses clients à gérer et à rester en avance sur les changements sur les marchés de gros et de détail de l’électricité et du gaz naturel. CES India travaille avec plus de 500 clients à travers la chaîne de valeur de l’industrie de l’électricité dans le monde. En commençant ses opérations en Inde en 2010, CES travaille avec des clients commerciaux et industriels pour les aider à réduire leurs coûts énergétiques grâce à une meilleure utilisation des marchés de l’énergie et des technologies émergentes. Ils ont contribué à apporter des services énergétiques innovants tels que la réponse à la demande en Inde et sont des pionniers dans l’intégration des dernières technologies telles que le stockage d’énergie, les micro-réseaux ainsi que les modèles de maturité des réseaux intelligents pour les consommateurs indiens.

CONTACT: Media Contact Information: Anila Vangjeli Marketing Manager avangjeli@ces-ltd.com