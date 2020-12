Curtis Pritchard a été testé positif au coronavirus et est maintenant en train de s’isoler, selon des rapports.

On prétend que le lothario de Love Island, 24 ans, a reçu un test positif pour le bogue mortel malgré le respect de toutes les règles.

Et il est maintenant rapporté que le test était la raison de l’arrêt récent du tournage de la dernière série de Celebs Go Dating.

Curtis cherchera l’amour dans la série aux côtés de Wayne Lineker, Sophie Hermann de Made in Chelsea, DJ Tom Zanetti et Karim Zeroual de Strictly.

Une source a déclaré au Sun: « C’est une chance terrible pour Curtis. Il a suivi toutes les règles à la lettre de la loi, mis en quarantaine pendant deux semaines et s’est tenu pour lui-même.

«Et il a quand même réussi à attraper ce virus.







(Image: Instagram)



« Il va absolument bien, n’a aucun symptôme et se sent en forme comme un violon. Mais il a freiné tout le spectacle jusqu’à ce qu’il obtienne le feu vert et que tout le monde continue de tester. »

Après l’arrêt du tournage de la série, un porte-parole a déclaré: « Le membre de la distribution qui avait été testé positif plus tôt pour Covid lors du tournage de Celebs Go Dating a depuis été testé négatif à des occasions ultérieures.

«Après avoir pris des conseils médicaux approfondis et avec le soutien de Public Health England, ils sont considérés comme non infectieux.

« Tous les membres de la distribution seront testés avant d’entrer dans la maison après leur récent isolement. Le tournage de Celebs Go Dating reprendra sous peu. »







(Image: Instagram)









(Image: Rachel Joseph)



Cela survient quelques semaines seulement après que le frère de Curtis, AJ, ait été testé positif, remettant en question son passage I’m A Celeb.

Mais avant le début du spectacle, l’ancien danseur Strictly a reçu un test négatif et le feu vert pour se diriger vers le château.

La star a déclaré à MailOnline avant le spectacle: « J’ai eu un test Covid positif au début de mon isolement.









« Je suis très, très heureux d’annoncer que j’ai eu deux tests négatifs récemment et qu’ils sont tous les deux revenus très, très négatifs, ce qui signifie que je vais à 100% dans la jungle / le château comme nous l’appelons maintenant , dans le château, et je suis très excité à ce sujet.

« Un grand soulagement pour tout le monde. »

Mirror Online a contacté les représentants de Curtis pour obtenir leurs commentaires.