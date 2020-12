Curtis Pritchard a taquiné qu’il « sortait » avec la star de Coronation Street Kimberly Hart-Simpson après avoir parlé avant de se réveiller dans le lit à côté d’elle.

L’ancienne star de Love Island, 24 ans, qui sortait avec sa co-star Maura Higgins jusqu’à plus tôt cette année, a laissé les fans perplexes après avoir partagé une photo aux côtés de la superbe actrice de 33 ans mercredi.

Sur la photo, Curtis et Kimberly semblaient assez confortables alors qu’ils posaient devant la caméra.

La star de télé-réalité a ensuite suggéré qu’il lui manquait l’actrice blonde après qu’elle ne se soit pas réveillée dans le lit à côté de lui.

« @kimberly_h_s est le meilleur !!! » Curtis a écrit.

« Se réveiller et ne pas voir ton visage dans le lit à côté de moi ce matin ne me sentait pas bien », a-t-il ajouté à côté du message.

Kimberly a également ajouté: « you da bestest. »







Alors que certains fans ont fait des comparaisons entre Kimberly et son ex Amy Hart, d’autres n’ont pas tardé à souligner que Curtis et Kimberly sont en fait tous les deux en vedette dans la nouvelle série de Celebs Go Dating.

La nouvelle disposition de Celebs Go Dating de Channel 4 voit les stars vivre toutes dans la même pièce et donc dormir dans des lits côte à côte, ce qui signifie qu’elles pourraient simplement être des amis.

Un représentant de Kimberly et Curtis a été contacté par The Mirror pour commenter.







Cependant, le dernier message de Curtis sur les réseaux sociaux n’a pas empêché les abonnés de partager leurs réflexions sur le jumelage potentiel.

« Elle ressemble un peu à Amy », a écrit un fan.

« Eh bien, il a définitivement un type », a ajouté un autre.

Un troisième a écrit: « Alors tu baises Amy à la télévision nationale juste pour aller avec une autre fille qui ressemble à Amy. »

«Là, pas de rendez-vous, ils ont changé le format des célébrités qui se fréquentent cette année en filmant ils vivent tous ensemble», a écrit un quatrième.







Il y a quelques semaines à peine, Curtis s’est dit « trahi » après avoir appris que son ex-petite amie Maura Higgins avait déménagé avec le Love Islander Chris Taylor.

S’adressant au Sun au sujet de son ex, Curtis a déclaré qu’il avait été trahi et blessé après avoir vu des photos d’eux après avoir confirmé leur romance florissante.

« Je me sens trahi par eux deux – deux personnes dont j’étais très proche », a déclaré Curtis à la publication.

Il a ajouté: « Quand j’ai vu les photos, je mentirais si je disais que je ne me sentais pas blessé. J’étais bouleversé. Depuis combien de temps cela dure-t-il vraiment? »

