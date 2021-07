Curtis Pritchard révèle qu’il quitte enfin la maison d’AJ après une troisième roue pendant des années

CURTIS Pritchard a révélé qu’il quittait enfin la maison de son frère AJ après avoir passé des années en troisième roue.

Le joueur de 25 ans n’était censé rester avec l’ancienne star de Strictly et sa petite amie Abbie Quinnen que pendant une courte période, mais deux ans et demi plus tard, il est toujours là.

Curtis cherche maintenant sa propre place

C’est tout à propos du changement, car la star de Love Island a décidé qu’il était temps de déployer ses ailes – et de donner un peu d’intimité à AJ et Abbie.

Curtis a déclaré à The Sun Online : « Je suis actuellement à la recherche de mon propre logement pour déménager pour le moment, le plus rapidement possible.

« Pas parce que je ne veux pas vivre ici, c’est incroyable de vivre ici et je suis très chanceux qu’AJ m’ait permis de rester ici pendant ce qui était censé être le verrouillage et maintenant c’est devenu 2 ans et demi. Je suis prêt à déménager !

Il a ajouté : « Je suis une troisième roue ! Je suis le gars qui a transformé la chambre d’amis d’AJ en ma chambre.

« Je suis juste là en arrière-plan. »

AJ n’a cependant pas été dérangé d’avoir son frère là-bas et dit que cela a, en fait, été utile après la blessure choquante d’Abbie plus tôt cette année.

Il nous a dit : « Je pense que cette bulle de travail s’est étendue à deux ans, mais sur une note positive, Curtis a été un si bon soutien pour moi et Abbie.

« Même la nuit où j’étais tellement sous le choc et en me concentrant sur Abbie, j’ai l’impression que si Curtis n’avait pas pu nous conduire à l’hôpital, cela aurait été extrêmement difficile. »

Le trio se prépare à courir ensemble le demi-marathon des monuments de Londres, ce qu’ils font pour collecter des fonds pour l’hôpital de Chelsea et de Westminster après le séjour d’Abbie là-bas.

Abbie a passé du temps à l’hôpital après avoir été engloutie par le feu lorsqu’une vidéo en ligne avec AJ a terriblement mal tourné.

La jeune femme de 23 ans a subi des brûlures au troisième degré et les médecins se sont battus pour sauver son visage et ses bras de graves cicatrices.

Parlant de courir pour l’hôpital le 1er août avec les frères, elle nous a dit : Je suis super excitée, un peu nerveuse, je suis tellement fière de le faire pour une association caritative qui compte tellement pour moi.

« Je suis tellement reconnaissant pour tout ce qu’ils ont fait et je voudrais juste leur redonner un peu. »

Vous pouvez les soutenir et aider à collecter des fonds pour l’unité des grands brûlés ici.

Curtis admet qu'il est la troisième roue de la relation

AJ est ravi que son frère soit là quand Abbie a eu son horrible accident