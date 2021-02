CURTIS Pritchard devrait probablement s’en tenir à son travail quotidien alors qu’il laisse les fans grincer des dents après s’être essayé à une comédie debout.

La star de Celebs Go Dating a laissé le public grincer des dents alors qu’il optait pour un humour très bleu dans l’espoir de faire rire.

Curtis, 25 ans, faisait partie des stars apprenant la comédie stand-up des professionnels pour une série en deux parties à l’appui de Stand Up To Cancer.

L’émission de télé-réalité régulière a été jumelée avec Loose Women’s Judi Love pour la nouvelle émission C4 Stand Up And Deliver.

Le premier épisode de la série en deux parties a vu Curtis répéter ses blagues avec Judi sous le regard d’un autre comédien professionnel bien connu, Jason Manford et Nick Helm.

Il a commencé sa répétition en montant sur scène tout en tâtonnant avec la braguette sur son jean, « oh putain de merde », jura-t-il.

« J’ai appris ça sur Love Island, n’est-ce pas », a chahuté l’un des comédiens alors que Curtis continuait sa session maladroite.

Curtis a poursuivi: « Je viens d’aller aux toilettes! Vous savez, ce plein m’amène à quelque chose. Je suis sorti d’un restaurant – je venais d’aller aux toilettes et j’avais fait la même chose – et toutes ces femmes me regardaient, non? «

Judi n’a pas été impressionné.

« Ils me regardaient dans les yeux et je me suis dit: ‘Putain, tu ressembles à KFC, n’est-ce pas? C’est bon de lécher les doigts! » Curtis a déclaré en essayant de décrocher une punchline.

« Mmm, tu as l’air bien! » Puis j’ai réalisé que je volais bas. «

Jason a juste mis sa tête dans ses mains avec désespoir pendant que Curtis continuait.

« J’ai une blague, » continua Curtis. « Qu’est-ce que la bite a dit au préservatif? »

« Couvre moi! »

Mais Curtis a admis, « c’était absolument nul pour moi ».

La majorité des fans qui regardaient l’émission étaient d’accord.

« Je pense que nous nous sentions tous embarrassés pour Curtis … c’était grincer des dents #StandUpAndDeliver », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a ajouté: « » Oh mes jours. Curtis est douloureusement pas drôle. #StandUpAndDeliver. «

Et un troisième a déclaré: « Cringing à Curtis Pritchard déjà #StandUpAndDeliver. »

L’émission qui a commencé ce soir à 21 heures sur Channel 4 et verra une gamme de célébrités jumelées à des bandes dessinées de la vie réelle avant de faire un concert pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives contre le cancer.

L’ancienne actrice de Corrie Katie McGlynn a été formée par l’humoriste Zoe Lyons, tandis que David Baddiel conseille le révérend Richard Coles.

Le chanteur de Happy Mondays, Shaun Ryder, est associé à Jason Manford et Baroness Warsi est avec Nick Helm.

Les téléspectateurs pourront regarder la bombe de Curtis avec une blague très discutable la semaine prochaine.

Stand Up And Deliver, les jeudis, C4 à 21h