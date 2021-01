Curtis Pritchard estime qu’il pourrait être le prochain James Bond alors qu’il avertit Tom Hardy de «  déménager  »

Curtis Pritchard de Love Island a montré aux fans qu’aucun rêve n’est trop grand.

L’ambitieux danseur et frère de Strictly Come Dancing pro et la star de I’m A Celeb AJ Pritchard a révélé que son objectif était de se mettre à la place de 007.

Curtis a dévoilé ses plans après avoir été encouragé par ses camarades stars de Celebs Go Dating – qui l’ont salué pendant le tournage d’un prochain épisode sur E4.

La star de télé-réalité a révélé qu’on lui disait toujours de «rêver grand et de voir grand» alors qu’il parlait de ses ambitions d’être choisi comme l’espion le plus célèbre du monde.

Alors que Daniel Craig se prépare à passer le relais après la sortie de son dernier film Bond cette année, Curtis estime qu’il a une chance de suivre ses traces.







(Image: Instagram)



Il a déclaré au Sun: «Je cherche à être le prochain James Bond.

«Tout le monde dans le manoir Celebs Go Dating m’a dit: ‘Tu devrais être James Bond, Curtis’.

«J’espère que cela arrivera un jour – ‘Nous ne lancerons pas Tom Hardy alors, nous vous y ferons entrer à la place’.

« J’adore Tom mais désolé, passe mon pote. »

Jusqu’à ce qu’il émerge de l’océan tout en retirant sa combinaison pour révéler un smoking en dessous, Curtis devra se contenter de la télé-réalité.

Lui et son frère AJ devraient jouer leur propre émission de télé-réalité plus tard cette année.







(Image: Getty Images)



Mais Curtis a ajouté: «Nous planifions une domination mondiale. On m’a toujours dit de rêver grand et de voir grand.

L’acteur Tom Hardy a été révélé comme le nouveau favori des bookmakers pour être le prochain James Bond.

Le joueur de 43 ans, qui a joué les deux jumeaux Kray dans le film de gangsters Legend, est le favori 6-4 du bookmaker Coral à suivre les traces de Daniel Craig en tant que prochain 007.

L’acteur de McMafia James Norton, 35 ans, est à la deuxième place avec une cote de 5-2, tandis que l’acteur écossais Sam Heughan, 40 ans, mieux connu pour son rôle dans le drame historique Outlander, est l’autre principal candidat à 6-1.







(Image: Metro-Goldwyn-Mayer)



Les autres acteurs en lice sont Idris Elba (10-1), Richard Madden et Jamie Bell (12-1).

Les spéculations sur qui jouera le prochain 007 sont monnaie courante depuis que Craig a annoncé son départ, avec des fans impatients de voir qui revêtira le fameux smoking.

Craig est le plus ancien Bond (après 4527 jours à la barre) – succédant à Sir Roger Moore, mais le temps de l’idole de jouer l’espion est écoulé après la sortie de son cinquième et dernier film plus tard cette année.

No Time To Die est le dernier film de Craig en tant que Bond.