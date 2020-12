Curtis Pritchard de Love Island a perdu près de trois pierres.

La star de télé-réalité a estimé qu’il était autour de son poids idéal de 14 pierres pour le moment lors du tournage dans le manoir Celebs Go Dating.

L’an dernier, Curtis, 24 ans, a accumulé des kilos en rangeant cinq tranches de gâteau au fromage par nuit sur Love Island.

Complètement transformé, le beau gosse a présenté son nouveau physique aiguisé après avoir développé une relation plus saine avec la nourriture.

Il a déclaré au Sun: «J’ai littéralement perdu du poids en mangeant et en suivant Weight Watchers et mon exercice, j’ai maintenant une relation plus saine avec la nourriture et le poids vient de disparaître progressivement.







(Image: Instagram)



«Et j’ai pu maintenir cela et maintenir une relation saine avec la nourriture maintenant, ce qui est fantastique.

Curtis n’a pas pu se peser au manoir Celebs Go Dating, mais pense qu’il a environ 14 pierres.

Assez chanceux pour avoir une salle de sport au manoir, le blond a pu suivre un entraînement de boxe exténuant tous les jours.







(Image: Instagram)



Il a poursuivi: « Je vais dire que je suis à environ 14 pierres, parce que c’était mon poids cible et que je regarde et me sens toujours, alors je vais dire que j’ai environ 14 pierres. »

Curtis était à la recherche de sa moitié tandis que son dernier ex Maura Higgins a trouvé l’amour avec son meilleur ami Chris Taylor.

Maura et Chris ont rendu public leur romance sur Instagram, mais il était évident que leurs amis de Love Island étaient dans le secret pendant des mois.







(Image: ITV)



Le couple a pris le soleil à Dubaï où ils ont récemment côtoyé Molly-Mae Hague et Tommy Fury.

Curtis, cependant, a été enfermé dans le manoir Celebs Go Dating dans la quête de l’amour.

Chloe Ferry figurait parmi les candidats étoilés participant à la série de cette année.







(Image: Instagram)



Et il semble que Curtis ait trouvé la Mme Right qu’il recherchait.

Ces derniers jours, il a suscité des spéculations sur le fait qu’il sortait avec Kimberly Hart-Simpson de Coronation Street.