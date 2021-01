Curtis Pritchard a abandonné ses copains de Love Island après avoir décroché un rôle dans l’émission de télé-réalité Celebs Go Dating.

Le danseur professionnel, 24 ans, était relativement proche de ses anciennes co-stars lorsqu’il est sorti avec la beauté irlandaise Maura Higgins, 30 ans, pendant sept mois après leur rencontre sur la série ITV2 en 2019.

Depuis leur séparation en mars dernier, il semble que Curtis ait décidé de garder sa vie plus privée car il a révélé qu’il n’avait vu ni parlé à aucun de ses anciens amis depuis que lui et Maura se sont séparés – avant de décrocher son nouveau rôle sur les rencontres de Channel 4. séries.

La star de télé-réalité est apparue dans le panier-repas de Steph plus tôt dans la journée, où Bill Bailey de Strictly lui a demandé s’il parlait toujours à ses co-stars.







(Image: curtispritchard12 / Instagram)



Curtis a répondu: « Je ne l’ai pas fait, non. Je vais juste vous dire franchement, je n’ai vraiment pas à être juste.

« Depuis tout ce qui s’est passé comme des verrouillages et ceci et cela, je me suis concentré sur moi-même et j’ai fait de moi. »

Son frère AJ Pritchard a interrompu la conversation et a plaisanté: « Est-ce parce que vous vous êtes débarrassé de ceux de Love Island et que vous êtes maintenant passé à des amis de Celebs Go Dating?







(Image: Instagram)



« Vous avez un tout nouveau groupe WhatsApp qui est passé de l’un à l’autre maintenant! »

Curtis s’est vu poser d’autres questions sur son ex, avec qui il dit ne plus avoir de contact.

«Je n’ai aucune idée de ce qu’elle fait même», dit-il. « Je lui souhaite tout le meilleur et j’espère que sa relation va bien. »







(Image: Instagram)



Maura a maintenant évolué avec Chris Taylor de Love Island – avec qui elle sortait, selon la rumeur, avant que le couple ne le confirme vers la fin de 2020.

Pendant ce temps, Curtis se joindra à Chloe Ferry, Wayne Lineker, Tom Zanetti et la star de Coronation Street Kimberley Hart-Simpson sur Celebs Go Dating.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.