Curtis Pelletier, entraîneur de performance – Nouvelles de Kelowna Capital

–Mots + Photographie Lia Crowe

Qu’est-ce qui fait chauffer Curtis Pelletier dans son travail de coach de performance ?

« Voir les autres réussir », répond-il.

Curtis était un joueur de baseball professionnel, dont la carrière s’est terminée prématurément en raison d’une blessure. Il est devenu entraîneur à 24 ans.

“J’ai été entraîneur, directeur général et dépisteur pour plusieurs équipes au cours des 17 dernières années dans le baseball professionnel, collégial et international”, dit-il. “Travailler avec des athlètes et des équipes de haut niveau m’a permis de faire la transition en douceur vers des professionnels et des entreprises de haut niveau. Les similitudes entre le sport et les affaires me fascinent et j’aime les partager avec mes clients.

Puisqu’il est père de trois filles, il n’est pas surprenant qu’en dehors du travail, la passion de Curtis réside dans sa famille : « Ma femme et mes filles sont mon monde », dit-il.

Mais la meilleure leçon de vie qu’il ait apprise est de prendre soin de soi : « S’aimer et prendre soin de moi d’abord. Si je n’ai pas raison, personne dans ma vie n’aura la meilleure version de moi.

Pour Curtis, le bon style est tout ce qui fait que quelqu’un se sent bien, et lorsqu’on lui demande de décrire son style personnel, il dit tout simplement : « Propre ».

Style

Inspiration & Vie

Icône Style : David Beckham.

Artiste préféré : Michel Lévin.

Œuvre d’art: « Le fils de l’homme » de René Magritte.

Créateur ou marque de mode préférée : Tom Ford.

Musicien préféré : Le Tragiquement Hip.

Epoque qui inspire votre style : Aujourd’hui.

Film ou émission de télévision qui inspire votre style ou dont vous adorez le style : Succession.

Restaurant local préféré : Brasserie L’École.

Album en rotation actuelle : Dave Matthews vit à Central Park.

Ville préférée à visiter : Austin, Texas.

Hôtel préféré : Pacific Rim.

Application préférée : Mou.

Endroit préféré dans le monde entier: Où que soient mes filles.

Vêtements/Toilettage

Uniforme: Jean, tee-shirt, veste.

Jean préféré, marque et coupe : Denham maigre.

Tenue vestimentaire actuelle : Pochette.

Convoite actuellement : Une veste en cuir.

Paire de chaussures préférée : Stan Smith.

Meilleur nouvel achat : Caban à carreaux.

Accessoire pour lequel vous dépensez le plus d’argent : Montres.

Outil de travail préféré : iPad.

Des lunettes de soleil: Ray-Ban, Tom Ford, Persol.

Parfum: Cuir dégradé Tom Ford.

Indulgence nécessaire : Jolis stylos.

Produit de soin préféré : SkinCeuticals.

Produit capillaire préféré : Victoire Claymore.

Matériel de lecture

Magazine imprimé préféré : Succès et GQ.

Livre de table basse/livre de photographie : Annie Leibovitz/Tom Ford.

Dernière bonne lecture : Le pouvoir de l’habitude par Charles Duhigg.

Livre en cours de lecture : Le grand livre de Saban : la philosophie, la stratégie et le style de leadership de Nick Saban par Alex Kirby.

Livre préféré de tous les temps : Moneyball : l’art de gagner un jeu déloyal par Michael Lewis.

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

Aimez Boulevard Magazine sur Facebook et suivez-les sur Instagram

AffairesMode