CURTIS et AJ Pritchard ont déclaré qu’ils ne « gaspilleraient pas d’énergie » sur les trolls qui se moquaient de la performance « grinçante » des paires sur Hollyoaks.

La star de Love Island, 25 ans, et son frère Strictly Come Dancing, 26 ans, sont apparus sur le feuilleton Channel 4 pour incarner les frères jumeaux Jacob et Marco.

4 AJ et Curtis Pritchard sont devenus viraux après que les trolls se soient moqués de leur performance de Hollyoaks

Après leur performance, le couple a été cruellement moqué sur Twitter avec même l’ancien acteur d’EastEnders Michael Greco et l’ancien acteur de Hollyoaks Gerard McCarthy critiquant les producteurs pour les avoir choisis.

La pêche à la traîne est devenue virale depuis avec des trolls qui se sont rendus sur TikTok pour télécharger la scène et se moquer d’elle – avec un gagnant plus d’un million de vues.

Bien que cela ait attiré l’attention de masse, Curtis et AJ se sont finalement ouverts sur les commentaires D’ACCORD! Magazine en affirmant qu’ils n’étaient pas au courant du contrecoup jusqu’à ce que la publication leur dise.

4 Les vrais frères représentent des jumeaux à l’écran mais les téléspectateurs ne sont pas heureux

Curtis aurait été le premier à avouer qu’il n’avait pas vu la haine, en disant: « Jusqu’à ce moment, je n’ai absolument rien ressenti à ce sujet parce que je n’avais réalisé que personne n’avait rien dit. »

AJ a déclaré qu’il n’était pas non plus au courant de la pêche à la traîne, mais qu’il était ouvert à n’entendre que des commentaires constructifs.

Il a dit: « On a toujours ça, on a toujours des choses différentes et pour moi c’est toujours une question de positivité. »

AJ a poursuivi: «Si quelqu’un a des critiques constructives, c’est 100% génial, mais si c’est juste de la négativité, ce n’est pas quelque chose que je vais gaspiller mon énergie et mon temps là-dessus.

4 Curtis a déclaré que le couple n’avait vu aucun des trolls en ligne Crédit: E4

4 AJ a déclaré qu’il ignorerait les remarques négatives, mais accepterait les critiques constructives Crédit: E4

« J’ai appris à opter pour les aspects positifs et non les négatifs. »

Parmi les critiques, Gerald McCarthy a tweeté un clip des frères et allégué qu’ils avaient été embauchés pour leur suivi sur les réseaux sociaux.

Gerald a tweeté: « La prochaine fois qu’un producteur / directeur de casting prononcera les mots » mais ils ont un gros média social suivant « …. Dirigez-les simplement dans la direction de cet accident de voiture absolu! »

Il a poursuivi en tweetant: «C’est une idée simple: arrêtez de donner des emplois d’acteurs à des mannequins / candidats à la télé-réalité / pop stars de 1995 / gagnants de Crufts / à toute autre personne qui n’est pas acteur.

« ILS SERONT S *** E! »

Michael Greco a répondu au tweet de Gerald pour exprimer son accord.

Il a tweeté en réponse: « C’est tout et plus encore qui ne va pas avec une industrie que j’aime.

« Ces personnes qui ont soudainement proposé ces idées de casting doivent démissionner immédiatement. Choquant. »