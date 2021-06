Currys diffusera des ventes en direct de style QVC avec les offres d’appareils Google

Dans le but de voler la vedette à Amazon, Currys PC World lance une série d’événements de magasinage en direct qui chevauchent Prime Day. Cela coïncide également avec le lancement de Currys Own Événement de vente Epic Deals, qui a débuté aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 25 juin.

Pendant que Amazon Prime Day se déroule du 21 au 22 juin, les événements de style QVC de Currys auront lieu les 17, 21 et 22 juin. Les événements comprendront des démonstrations interactives en direct des produits Tefal et des remises exclusives sur les produits Google. Cependant, les offres ne dureront que 24 heures et ne seront disponibles que pour ceux qui écoutent les Currys. BoutiqueEn direct flux.

Vous pouvez ajouter les événements à votre calendrier ou suivez le calendrier ci-dessous :

17 juin, 19h – Manifestation pratique sur les appareils Tefal

21 juin, 19h – Événement Google Nest

22 juin, 19h – Événement Google Pixel

Les offres exclusives incluent 10 £ de réduction sur Google Nest Hub (2e génération) qui coûte actuellement 59,97 £ chez Currys (89,99 £ si acheté directement auprès de Google) et 20 £ de réduction sur le Google Pixel 4a téléphone, qui est actuellement coté pour 299 £ chez Currys. Encore une fois, vous devrez regarder l’événement ShopLive pour obtenir la réduction.

L’événement du 17 juin proposera des démonstrations pratiques de Fer à vapeur Ultraglide FV4093 de Tefal (maintenant 29,99 £) et Fer à repasser à vapeur haute pression Pro Express Protect GV9221 (maintenant 299 £). Les téléspectateurs peuvent poser des questions sur les produits en direct pendant la démonstration.

Assistez à l’événement de magasinage en direct de Currys PC World ici ou parcourir offres dans son événement Epic Deals ici.

Aux États-Unis, Amazon propose une similaire expérience de magasinage en direct sur place avec des influenceurs Instagram. Nous gardons séparément une trace des meilleures offres Amazon Prime Day ici.

