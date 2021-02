Curry Nets 36, Warriors Deal Cavs 8th Straight Loss, 129-98

SAN FRANCISCO: Stephen Curry a marqué 36 points en trois quarts et les Golden State Warriors ont mis en déroute les Cavaliers de Cleveland 129-98 lundi soir.

Draymond Green a égalisé sa carrière avec 16 passes décisives alors que les Warriors envoyaient les Cavaliers à leur huitième défaite consécutive.

Curry avait 13 pour 19 du sol et 7 pour 11 au-delà de l’arc, et a siégé au quatrième quart avec le résultat presque décidé. Le double MVP marque en moyenne 37,3 points au cours de ses six derniers matchs et ne montre aucune usure dans une saison où il porte un lourd fardeau offensif.

Mais Green, débutant récemment au centre avec James Wiseman et Kevon Looney blessés, a été tout aussi crucial contre les Cavaliers. Il a toujours trouvé des coéquipiers coupant au panier et a mené une attaque désintéressée qui a accumulé 34 passes décisives.

Collin Sexton a mené les Cavaliers avec 23 points. Cleveland a tiré 38,9% du sol et n’a remporté aucune victoire lors de son voyage de cinq matchs sur la route.

Les Warriors ont terminé la première mi-temps sur une course de 23-8 pour une avance de 64-54 à la pause. Curry a marqué 24 en première mi-temps et Golden State a tiré 54,5% (24 pour 44) tout en maintenant Cleveland à 41,3% au tir (19 pour 46).

TIP-INS

Cavaliers: Taurean Prince (cheville) a raté le match, Cedi Osman prenant sa place parmi les attaquants partants. Isaac Okoro est tombé dur dans une collision lors d’un entraînement au deuxième quart vers le panier. Il a été pris en charge par des entraîneurs sur le terrain et a quitté le match. Il est revenu en seconde période.

Warriors: Curry a frappé au moins un 3 points en 90 matchs consécutifs, dépassant Dana Barros pour la quatrième plus longue séquence de 3 points de l’histoire de la NBA. Curry détient le record avec une séquence de 157 matchs consécutifs de 3 points du 13 novembre 2014 au 3 novembre 2016. Green, qui était limité dans le tour du matin en raison d’une douleur au genou droit, a plus de 10 passes en six de ses sept derniers matchs.

SUIVANT

Cavaliers: retournez à Cleveland pour accueillir San Antonio mercredi, début d’un séjour de quatre matchs à domicile.

Warriors: Accueillez Miami mercredi dans le quatrième d’une séquence de neuf matchs contre des adversaires de la Conférence Est.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/hub/NBA et https://twitter.com/AP_Sports