SAN FRANCISCO: Stephen Curry a suivi son record de carrière de 62 points une nuit plus tôt avec 30 points, neuf rebonds et huit passes décisives pour mener les Golden State Warriors qui cliquaient soudainement devant les Sacramento Kings 137-106 lundi.

Curry avait 23 points à la mi-temps sur un tirs de 7 en 11, dont 4 sur 7 sur 3 points, neuf de moins que son total à la pause de la nuit précédente, mais impressionnant néanmoins sur un dos à dos. Il a terminé avec cinq 3.

Avec 92 points au cours des deux dernières nuits, Curry a affiché son troisième total de points le plus élevé sur une période de deux matchs, selon le Bureau des sports d’Elias. Il a marqué 97 combinés les 25 et 27 février 2016 et 93 les 24-25 et 16 février.

Après une autre sortie stellaire, la sœur de Curry, Sydel, a apparemment réagi aux critiques du n ° 30, qui a décollé un enveloppement de son quadriceps droit avant le début de la seconde période et a utilisé une enveloppe sur le bas du dos pendant les pauses.

Maintenant, taisez-vous! Respectueusement, fière petite sœur, elle a posté sur Twitter.

Kelly Oubre Jr. a pris une certaine pression sur Curry sur le périmètre en renversant quatre 3 points sur le chemin à 18 points. Draymond Green et Andrew Wiggins ont distribué cinq passes chacun alors que les Warriors totalisaient 41, un sommet de la saison NBA.

Golden State a pris une avance de 19-7 et les Kings ont appelé un temps mort après le premier 3 de la soirée de Curry à 5:24 au premier quart.

Golden State a de nouveau montré plus d’efforts et d’énergie sur le côté défensif comme il l’a fait dimanche pour diviser un set de deux matchs à domicile contre Portland.

Harrison Barnes de Sacramento a eu 18 points et neuf rebonds contre son ancienne équipe, et DeAaron Fox a ajouté 18 points et sept passes.

Les Kings, entraînés par l’ancien meilleur assistant des Warriors et un ami proche de Steve Kerr, Luke Walton, ont perdu leur troisième consécutif. Ils venaient de subir des défaites consécutives à Houston.

ARRÊTER STEPH

Walton a envoyé un texto à Kerr dimanche soir à propos de la performance de carrière de Curry, puis s’est mis au travail pour essayer de trouver un moyen de ralentir le double MVP qui tire de partout où son cœur le désire.

De toute évidence, Luke est aimé par ici, il a beaucoup d’amis. Il a dit quelque chose à propos de combien c’était amusant de regarder Steph et puis il a eu ce moment de… Maintenant, je dois le garder demain soir, je ne sais pas ce que nous allons faire.

Curry, 32 ans, a reçu le titre de Joueur de la semaine de la Conférence Ouest pour la 15e fois en 12 ans de carrière.

Une partie de la magie de Steph est que lorsqu’il se lance, il allume la salle de sport et illumine le monde du basket-ball. Tout le monde regarde et parle de lui », a déclaré Kerr. «Nos gars étaient ravis sur la touche. C’était tellement amusant d’en faire partie et d’en être témoin et quand cela arrive, il y a juste une lueur naturelle dans le bâtiment.

PAS DE LETDOWN

Kerr ne savait pas trop à quoi s’attendre de son jeune groupe après le sommet de la soirée spéciale de Curry et un redressement rapide.

Nous devons le sauvegarder, dit-il. Si nous voulons être une bonne équipe, ce sont les matchs que nous devons gagner pour créer un élan et continuer à construire notre identité et à découvrir qui nous sommes, quel genre d’équipe nous sommes.

TIP-INS

Kings: F Jabari Parker a raté le match pour des raisons personnelles. … Les Kings ont pris du retard 30-14 en ne faisant que quatre des 14 tirs pour commencer le match. … Sacramento avait remporté les trois derniers de la série, et deux d’affilée sur le sol des Warriors. … Buddy Hield est à 73 matchs consécutifs avec au moins un 3 points datant du 3 novembre 2019, la plus longue séquence active de la NBA.

Warriors: Golden State a activé la recrue Nico Mannion pour son premier match en carrière, mais son compatriote Juan Toscano-Anderson n’était pas disponible. Mannion est entré au milieu de la quatrième. Une partie de cela est de récompenser Nico. Il a travaillé comme un fou ici ces dernières semaines, a déclaré Kerr. Il doit mettre cet uniforme et entrer dans un match de la NBA. … Les 37 points des Warriors au premier quart ont été les plus marquants, dépassant les 36 de la veille. … F Alen Smailagi a été opéré pour un ménisque légèrement déchiré au genou droit. La procédure a été réalisée par le médecin de l’équipe, le Dr Chris Lehman. Smailagi, qui n’a pas joué cette saison, devrait être réévalué dans environ quatre semaines.

SUIVANT

Kings: Accueillez les Chicago Bulls mercredi pour entamer une série de sept matchs consécutifs à domicile.

Warriors: Accueillez les Clippers mercredi soir dans le premier de deux matchs consécutifs à domicile sur trois jours contre Los Angeles.

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports