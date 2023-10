Le nouveau partenaire de Stephen Curry en dehors du terrain est un rival sur le terrain.

La marque personnelle de la star des Warriors avec Under Armour a annoncé cette semaine avoir recruté le garde des Kings De’Aaron Fox comme premier athlète signature, établissant ainsi une relation commerciale entre les deux meneurs vedettes de la Californie du Nord.

L’accord entre Curry Brand et Fox comprendra le lancement d’une chaussure signature l’année prochaine. Fox sera également impliqué dans les programmes de basket-ball de base d’Under Armour et « UA Next » visant à aider les jeunes prospects à se développer, selon un communiqué de la société.

Curry, 35 ans, a déclaré lors d’une interview avec ESPN qu’il était ravi “de pouvoir s’associer avec quelqu’un comme D-Fox, alors que nous sommes encore en compétition, pendant que nous nous battons encore”.

Cette compétition devrait se poursuivre vendredi soir à Sacramento, lorsque les Kings accueilleront les Warriors lors du deuxième match des équipes de la nouvelle saison. Le match fait revivre la série éliminatoire classique instantanée du premier tour de l’année dernière, qui a vu Curry et Fox s’affronter pendant sept matchs alors que les Curry’s Warriors sont sortis vainqueurs lorsqu’il a marqué 50 points lors d’une victoire dans le match 7 après que Fox ait subi une fracture du doigt. .

De’Aaron Fox signe avec la marque Curry, devenant ainsi le premier athlète signature de la marque 🚨@malika_andrews s’est entretenue avec les deux stars pour discuter de ce moment privilégié 🙌 pic.twitter.com/tLk7YLU1Fs – NBA sur ESPN (@ESPNNBA) 26 octobre 2023

Fox, 25 ans, a joué les cinq premières années de sa carrière dans le cadre d’un contrat avec Nike, mais n’a pas signé de contrat de chaussures la saison dernière lorsqu’il a éclaté et est devenu un All-Star pour la première fois alors que les Kings se qualifiaient pour les séries éliminatoires. première fois de sa carrière.

Lors de ce match éliminatoire, il a déclaré qu’il portait les chaussures de la marque Curry.

«Notre équipe montrait les chaussures et ils disaient ‘Oh, il porte des Stephs, bla bla bla.’ Et je me dis ‘Eh bien, je vais lui casser le cul avec ça'”, a-t-il déclaré à ESPN. «C’est comme ça que j’y pense. Par exemple, si vous voyez quelqu’un avec vos chaussures, vous vous dites “Je l’ai eu”. Eh bien, que se passe-t-il si vous voyez quelqu’un avec vos chaussures et qu’il vient vers vous ? C’est donc une sorte de jeu d’esprit des deux côtés.

Curry a signé pour la première fois avec Under Armour en 2013, avant de devenir une superstar de la NBA avec deux prix MVP et quatre titres au cours de la décennie suivante. La société de vêtements a lancé Curry Brand en 2020 et a annoncé en mars qu’elle avait accepté une prolongation avec Curry qui pourrait devenir un accord à vie.

Celui qui perdra le match de vendredi aura bientôt une autre chance d’égaliser le score, alors que les Warriors et les Kings s’affronteront à nouveau à San Francisco mercredi prochain.