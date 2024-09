Curry aborde un échange de fans « inconfortable » (MISE À JOUR)

Publié dans : Amazon Studios, TV | Tagué : Prime Video, The Boys

La star de The Boys, Valorie Curry, a publié une vidéo dénonçant une rencontre « inconfortable » avec un fan et appelant à des « limites » lors des conventions.

MISE À JOUR [2:19 pm ET]: Les garçons étoile Valorie Curry s’est rendue sur Instagram Stories pour remercier tous ceux qui l’ont contactée et pour remercier les gens derrière le Comic Con Northern Ireland « de l’avoir pris si au sérieux » avant d’exprimer à quel point elle avait hâte de participer aux futurs événements. Voici une capture d’écran :

Bien que chanteur/compositeur Chappell Roan a lancé le sujet dans une conversation nationale plus tôt ce mois-ci, c’est un problème auquel les cosplayers, les artistes, les invités spéciaux et d’autres doivent faire face depuis des années. Au cours du week-end, Les garçons étoile Valorie Curry J’y ai été confronté pendant le Comic Con d’Irlande du Nord – des fans qui ne peuvent pas respecter les « limites » et qui se sentent en droit de dire et de faire ce qu’ils veulent, aveugles au concept selon lequel un acteur est pas leur personnage. Dans le cas de Curry et Firecracker, le théoricien du complot d’extrême droite qui a un sérieux problème avec Annie/Starlight (Erin Moriarty) qu’ils incarnent – ​​vous ne pourriez pas trouver un meilleur exemple d’un acteur qui est à l’opposé de son personnage à l’écran.

Dans une vidéo publiée sur Instagram Stories, Curry a noté que « dans l’ensemble, tout le monde a été fantastique » pendant le premier jour de l’événement de deux jours, se montrant « si adorable, si gentil et si respectueux ». À partir de là, Curry a déplacé la conversation sur une expérience malheureuse à laquelle ils ont été confrontés avec deux fans, ce qui a conduit Curry à publier la vidéo « pour parler des limites et de ce qui est approprié en termes de comportement ». C’est à ce moment-là que Curry a abordé le moment « inconfortable » qu’ils ont vécu pendant l’événement.

« Je sais que des gens ont vu un personnage que j’ai joué faire des choses vraiment extrêmes dans The Boys, et je m’en fiche que vous soyez en costume, je m’en fiche que vous soyez dans le personnage – ce n’est pas acceptable, et ce n’est pas drôle de me demander ces choses en personne à mon stand. Ce n’est pas acceptable », dit Curry dans le clip ci-dessous. « Franchement, à la personne qui a fait ça à plusieurs reprises aujourd’hui, j’ai clairement fait comprendre que ce n’était pas acceptable, et cela n’a fait que mettre cette personne et son ami en colère. Je ne pensais pas que cela avait besoin d’être expliqué, mais j’étais profondément mal à l’aise – il était assez clair que j’étais mal à l’aise. » Plus tard dans la vidéo, Curry a ajouté ceci à propos des deux supposés fans : « Encore une fois, je ne sais pas quelle réaction vous recherchiez – personne ne riait. »

Curry a ensuite fait remarquer quelque chose que de nombreux participants au Comic Con ont signalé ces derniers temps. Même s’ils aiment aller à la rencontre des fans, des expériences inexcusables comme celles-ci poussent certaines célébrités à se demander si elles doivent y assister ou réduire leur emploi du temps. Bien qu’ils aient apprécié l’expérience du congrès dans son ensemble, Curry ne « va pas pouvoir le faire si les gens agissent de cette façon parce que cela me met tellement mal à l’aise – et honnêtement, vous devriez le savoir ».

Curry a également voulu faire comprendre qu’ils appréciaient les fans qui étaient venus les voir et qui avaient été « si respectueux et gentils et n’auraient jamais rêvé d’agir de cette façon ». Mais pour ceux qui pensent qu’un billet pour un Comic Con et le fait d’être fan d’une série leur donne le droit de dire et d’agir comme ils le souhaitent, Curry avait un message. « Si vous y réfléchissez, si vous pensez que ce sera drôle, si vous pensez que vous faites un petit peu ou un moment, honnêtement, ce n’est pas le cas, et cela ne fera que me faire me sentir mal », a dit Curry en terminant la vidéo. « Pensez-y avant de venir me parler. Pensez à ce qui est approprié, professionnel et gentil. »

Voici un aperçu de la vidéo que Curry a publiée sur Instagram Stories – merci à Les clips de The Boys hors contexte pour partager le clip :

Valorie Curry demande gentiment aux fans de ne pas franchir les limites lorsqu’ils la rencontrent et d’arrêter de lui demander de faire certains actes liés à son personnage populaire « FireCracker » dans #LesGarçons pic.twitter.com/WzlGCkGdIC — Extraits de The Boys Out of Context (@TheBoysOOCC) 7 septembre 2024

Les garçons : Kripke parle du pétard inspirant de Marjorie Taylor Greene

Plus tôt cet été, Kripke s’est entretenu avec La rencontre des showrunners de Variety pour discuter de la série en streaming et de la quatrième saison. Au cours de cet entretien individuel, Kripke a abordé un certain nombre de sujets, de l’évolution des thèmes importants au fil des saisons à ses inquiétudes quant à ne pas devenir exactement ce que la série a satirisé. En outre, Kripke a abordé un certain nombre de sujets concernant la manière dont la série en streaming reflète notre époque politiquement instable, de la manière dont Homelander (Antony Starr) représente le pire de tout et les métaphores de la série Donald Trump à Kripke qui riposte vigoureusement aux trolls qui s’en prennent au casting de la série.

Une idée qui a retenu notre attention est celle de Kripke qui a partagé l’inspiration pour le Firecracker de Curry. « Firecracker est venu du genre : ‘Hé, Marjorie Taylor Greene n’est-elle pas effrayante ?’ Et juste ce type de personnalité. Comme, vous aviez Trump, mais maintenant vous avez ces rejetons de Trump qui essaient de se surpasser les uns les autres en termes d’outrage, de sexualisation, de port d’armes et d’obéissance servile. Et juste cette idée – cela ne commencerait et ne finirait pas simplement avec Homelander ; il commencerait à créer ces spores qui se développeraient dans ces autres personnages, et elle est une version de cela », a expliqué Kripke, révélant que la représentante Marjorie Taylor Greene était le « modèle » de Firecracker.

