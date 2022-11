Curran vise l’équilibre alors qu’il se prépare à diriger la minorité GOP du Sénat de l’Illinois – Shaw Local

SPRINGFIELD – Le chef élu de la minorité au Sénat, John Curran, prendra la tête d’un caucus dont la taille a plus que doublé par les démocrates du parti majoritaire.

Son objectif : “Apporter un équilibre au gouvernement de l’État.”

“Parce que nous allons produire de meilleurs résultats avec cet équilibre pour les familles de travailleurs dans toutes les communautés de l’Illinois”, a déclaré Curran dans une interview avec Capitol News Illinois mercredi, un jour après avoir été choisi comme prochain chef de la minorité du GOP.

Le républicain de la banlieue sud-ouest de Downers Grove siège à l’Assemblée générale de l’Illinois depuis 2017. En janvier, il succèdera au chef de la minorité Dan McConchie, un républicain de Hawthorn Woods qui a été choisi pour le poste en novembre 2020, mais dont le caucus a choisi un nouvelle route en élisant Curran cette semaine.

“Il n’y a pas de pivot”, a déclaré Curran. «Nous sommes tous assis à une table, ce sont quelques personnes qui changent de siège, juste quelques rôles différents au fur et à mesure que nous avançons. Mais, vous savez, vraiment, il s’agit de nous être un caucus unifié.

Curran apporte une expérience de travail avec les démocrates à son rôle de leadership alors que le caucus cherche à naviguer dans une majorité démocrate probable de 40 à 19.

“Nos obstacles sont le manque, parfois, du parti majoritaire pour respecter et inclure le parti minoritaire de manière significative dans les discussions sur les politiques publiques”, a déclaré Curran. «En tant que législateur individuel, j’ai trouvé des moyens d’avoir une participation significative à ce processus et d’amener les membres de l’autre côté de l’allée à respecter mes objectifs politiques et à les inclure dans le produit final. Nous devons le faire en tant que caucus.

Il était le seul républicain à se tenir aux côtés des démocrates à Springfield lorsque le gouverneur JB Pritzker a signé une loi de réforme des soins de santé soutenue par le Caucus législatif noir de l’Illinois en 2021. Il a également été une voix principale dans un effort pour réduire considérablement les émissions autorisées d’oxyde d’éthylène dans l’Illinois. , un gaz cancérigène utilisé dans la stérilisation des fournitures médicales qui a été lié à un risque élevé de cancer dans la région de Willowbrook.

“Les membres des deux côtés de l’allée ont travaillé en collaboration pour résoudre cette crise de santé publique”, a-t-il déclaré. “Si vous n’êtes pas en sécurité dans votre communauté, que ce soit du point de vue de la santé, de la sécurité publique ou de la sécurité personnelle, vous savez, nous vous laissons tomber.”

Lorsque les démocrates ont travaillé pour adopter une politique énergétique transformatrice, la loi sur le climat et l’emploi équitable, qui subventionne les générateurs renouvelables et nucléaires tout en visant à mettre les producteurs de combustibles fossiles hors ligne au cours des deux prochaines décennies, Curran était l’un des deux républicains à voter «oui».

“Une énergie fiable et durable est l’un de nos impératifs”, a-t-il déclaré. « Nous devions avoir ces centrales nucléaires en marche. Et c’est là que j’en suis venu à cette question. Nous avons besoin d’énergie nucléaire dans l’état de l’Illinois. C’est propre. C’est fiable. Et très franchement, c’est l’un des grands avantages que nous avons.

D’autres avantages, a-t-il dit, sont les infrastructures de transport, l’eau potable, une énergie fiable à faible coût et une main-d’œuvre hautement qualifiée.

“Nous avons de grands avantages qui attirent les employeurs dans l’Illinois”, a-t-il déclaré. “Nous avons beaucoup de promesses, mais nous devons également résoudre certains problèmes de réglementation pour continuer à croître et attirer plus d’investissements et plus d’emplois dans l’Illinois.”

Ancien procureur adjoint de l’État du comté de Cook et vice-président du conseil du comté de DuPage, il était la principale voix du GOP au Sénat sur les réformes de l’éthique adoptées en 2021. Alors que les républicains de la Chambre ont rapidement convoqué des conférences de presse pour qualifier ce projet de loi édulcoré et inefficace, Curran à l’époque est apparu avec Démocrates et a parlé aux journalistes individuellement de la façon dont il a travaillé avec le parti majoritaire pour renforcer le projet de loi.

Il a également été un opposant à la réforme de la justice pénale connue sous le nom de loi SAFE-T, arguant que s’il n’est pas opposé à la fin de la caution en espèces, il pense que le système qui le remplacera présente plusieurs lacunes.

“C’était une mesure législative extrême”, a-t-il déclaré. «Il a été fortement pesé vers les extrêmes de leur base et il met en péril la sécurité publique. L’implication républicaine dans ce processus aidera à équilibrer cela. Il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas être justes et équitables tout en protégeant la sécurité publique. »

Outre un message d’équilibre, il a déclaré qu’il serait actif dans la collecte de fonds républicaine, visant à diversifier les dons d’un ou deux mégadonateurs. Lors des récents cycles électoraux, les deux principaux bailleurs de fonds du GOP de l’État étaient le magnat du transport maritime Richard Uihlein et le milliardaire des fonds spéculatifs Ken Griffin, qui a récemment déménagé son entreprise en Floride.

Alors que l’argent d’Uihlein a souvent été utilisé pour élever les voix les plus conservatrices du parti, comme le sénateur d’État Darren Bailey, qui a perdu l’élection du gouverneur par une large marge face au titulaire démocrate Pritzker, Curran a déclaré que cela avait aidé le GOP du Sénat.

“M. Uihlein, nous avons eu beaucoup de chance, investi massivement dans les candidats républicains du Sénat de l’Illinois, et ceux-ci n’étaient pas des candidats extrêmes. C’étaient des candidats modélisés pour représenter les districts dans lesquels ils se présentaient », a-t-il déclaré. “Certes, nous saluons l’investissement de M. Uihlein dans notre cause, mais nous devons certainement, à l’avenir, diversifier notre collecte de fonds.”

L’interview de Curran est intervenue un jour après que l’ancien président Donald Trump a annoncé une autre candidature à la Maison Blanche en 2024. L’ancien président, qui fait l’objet de plusieurs enquêtes criminelles, a perdu l’Illinois lors de ses deux élections par 900 000 contre plus d’un million de voix.

Mais Curran a déclaré qu’il ne pensait pas que l’annonce de Trump rendrait son travail plus difficile.

“Aucune personnalité nationale ne devrait définir qui est le Parti républicain de l’Illinois pour nos citoyens que nous cherchons à représenter”, a-t-il déclaré. “Donc, nous devons être assez forts, et nous sommes assez forts, pour nous présenter d’une manière qui mène à une participation significative à l’État.”

Cela inclut le recadrage de la question de l’avortement, a déclaré Curran.

“Nous devons faire un meilleur travail sur les messages sur l’avortement”, a-t-il déclaré. “Vous savez, la réalité est, que pouvons-nous faire d’autre ici dans l’Illinois ? Les lois de l’Illinois sont plus axées sur les garanties du droit à l’avortement que tout autre État du pays. Il n’y a pas plus à faire. »

