Curly Tales Les 6 meilleurs restaurants du Moyen-Orient à Riyad où se régaler à l’occasion de la fête nationale saoudienne

À l’approche de la fête nationale saoudienne, c’est le moment idéal pour célébrer la richesse culturelle et le patrimoine du Royaume à travers sa scène culinaire dynamique. Riyad, une ville connue pour ses saveurs diverses, propose de nombreux restaurants du Moyen-Orient qui mettent en valeur le meilleur de la cuisine locale et régionale. Que vous cherchiez à déguster des plats traditionnels ou une ambiance festive, ces lieux de choix promettent de rendre votre célébration inoubliable. Voici six des meilleurs restaurants du Moyen-Orient de Riyad où vous régaler lors de cette fête nationale saoudienne.

1. Villa Mamas

Villa Mamas est l’un des meilleurs restaurants du Moyen-Orient de Riyad, ce qui en fait un incontournable à l’occasion de la fête nationale saoudienne. Avec son riche héritage et son engagement à utiliser des ingrédients locaux, de saison et biologiques, Villa Mamas offre une expérience culinaire unique qui célèbre les saveurs de la région. Roaya Saleh, la visionnaire derrière le restaurant, imprègne chaque plat d’histoires et de traditions de son enfance. Ainsi, chaque bouchée résonne d’authenticité et d’amour. L’atmosphère accueillante, ainsi que son emplacement magnifique sur la terrasse Bujairi, créent un cadre chaleureux et accueillant. Cela en fait le cadre idéal pour célébrer l’esprit de la fête nationale saoudienne en famille et entre amis.

Où: Parc du patrimoine d’Al Bujairi, UNIT 20/21 BUJAIRI TERRACE, Al Bujairi, Diriyah 13711, Arabie Saoudite

Quand: Du mardi au mercredi de 17h à 00h30, le jeudi de 17h à 01h, le vendredi de 13h à 01h, le samedi de 13h à 00h30 et le dimanche de 13h à 23h30

2. Avak

Avak est un charmant restaurant méditerranéen situé dans le centre de bien-être de Hittin. Il propose un espace extérieur climatisé et des espaces intérieurs richement décorés répartis sur deux étages. Le décor élégant crée une atmosphère luxueuse, complétant les salles VIP privées pour les dîners d’affaires ou les événements spéciaux. Le menu propose de nombreux plats méditerranéens alléchants, notamment des pâtes, des pizzas, des mezzas froides et chaudes et des plats de barbecue. Ne manquez pas leurs délicieux desserts comme les profiteroles au chocolat et le tiramisu aux pistaches, qui font d’Avak une destination gastronomique agréable à Riyad.

Où: Centre de bien-être, QJ8C+VM Hittin, Riyad 13512, Arabie Saoudite

Quand: De 12h à 2h du matin tous les jours

3. Meez La Maison

Meez The House est une destination incontournable pour la cuisine du Moyen-Orient à Riyad. C’est un choix idéal pour célébrer la fête nationale saoudienne. Avec son atmosphère animée reflétant la chaleur et la richesse des cultures du Moyen-Orient, Meez propose une expérience culinaire unique qui allie saveurs traditionnelles et plats fusion innovants. Le menu propose des ingrédients locaux et des recettes d’inspiration familiale, garantissant que chaque assiette raconte une histoire de passion culinaire. Que vous souhaitiez profiter d’une musique entraînante ou savourer des plats extraordinaires, Meez est un excellent endroit pour se réunir en famille et entre amis à l’occasion de la fête nationale.

Où: Hittin, 7500, Riyad 13513, Arabie Saoudite

Quand: Du dimanche au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 1h et le vendredi de 7h à 11h30 et de 13h à 1h et le samedi de 7h à 12h et de 13h à 1h

A lire aussi : Les 8 meilleurs restaurants gastronomiques de Riyad qui promettent une expérience culinaire inoubliable

4. Rüya Riyad

Rüya propose des plats authentiques et modernes de la péninsule anatolienne, riche en histoire, de la Méditerranée à la mer Noire. Le restaurant s’efforce de capturer l’essence de la cuisine anatolienne. Rüya s’approvisionne en herbes et épices de saison les plus fraîches pour rehausser ses plats de saveurs vibrantes. Les intérieurs élégants et méticuleusement conçus, conçus par Conran and Partners, sont ornés de détails en laiton exquis, de riches accents de bois et de luxueux sièges moelleux. Créant ainsi une atmosphère opulente et accueillante pour que les clients puissent savourer leur expérience culinaire.

Où: 1224 Prince Muhammad Ibn Abd Al Aziz, As Sulimaniyah, Riyad 12243, Arabie Saoudite

Quand: Du samedi au mercredi de 12h30 à 23h30 et du jeudi au vendredi de 12h30 à 1h du matin

5. Al-Nafel blanc cassé

Situé dans la ville animée de Riyad, le restaurant Off White est une destination culinaire réputée. Il est célèbre pour ses délicieuses cuisines arménienne, italienne et libanaise. Doté de trois succursales stratégiquement positionnées, le restaurant offre une ambiance accueillante, avec des sections familiales privées et des espaces intimes pour les convives individuels. Le restaurant offre une expérience culinaire exceptionnelle où les clients peuvent savourer les meilleurs plats du Moyen-Orient dans un cadre particulièrement accueillant à l’occasion de la fête nationale saoudienne à Riyad.

Où: 6699 King Abdulaziz Rd, An Nafal, Riyad 13312, Arabie Saoudite

Quand: Du dimanche au mercredi de 13h à 00h, du jeudi au vendredi de 13h à 2h et le samedi de 13h à 1h du matin

6. Mayrig

Mayrig, un terme qui signifie « petite mère » en arménien, est le restaurant arménien pionnier au Liban et dans le monde. Il se consacre à honorer l’héritage culinaire des mères arméniennes. Le restaurant dégage une ambiance chaleureuse et accueillante, mettant en vedette un éventail de plats traditionnels infusés d’épices de la Route de la Soie et utilisant les ingrédients les plus frais. Le menu d’inspiration méditerranéenne de Mayrig met en valeur des plats sains à base d’huile d’olive qui mélangent harmonieusement diverses saveurs, textures et couleurs vives. Créant ainsi une expérience culinaire intime et réconfortante.

Où: Hilton Riyadh Hotel & Residences, 6623 Eastern Ring Rd, Ghirnatah, rez-de-chaussée, Riyad 13241, Arabie saoudite

Quand: Du dimanche au samedi de 12h30 à 00h30

Des plats chaleureux de la Villa Mamas à l’ambiance chaleureuse du Off-White, chaque restaurant promet une expérience culinaire inoubliable. Que ce soit en famille ou entre amis, ces restaurants du Moyen-Orient sont idéaux pour savourer une cuisine authentique tout en honorant l’esprit de la fête nationale saoudienne.

Image de couverture avec l’aimable autorisation de : Villa Mamas et Rüya Riyad



Pour plus de contenu gourmand, des découvertes intéressantes et les dernières mises à jour sur la nourriture, les voyages et les expériences dans votre ville, téléchargez l’application Curly Tales. Téléchargez ICI.

Première publication : 23 septembre 2024 à 9 h 06