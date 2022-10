Curly Cut Queen Haiya Rodriguez offre des conseils pour les cheveux HERcurls

L’un des moments forts du Mois du patrimoine hispanique pour nous a été d’obtenir un HERBoucles coupé de Haiya Rodriguez elle-même lors de son arrêt de tournée ATL.

Haiya est originaire de Miami et a des parents boliviens et cubains. Elle a passé la première moitié de sa vie en compétition gymnaste – mais la beauté créative a vraiment bloqué son atterrissage quand elle a commencé à se coiffer. Actuellement basé à Dallas, TX, Haiya a visité quelques villes chanceuses du Sud (la Nouvelle-Orléans, Houston, Atlanta et Miami pour être exact) en septembre et prévoit d’offrir plus d’arrêts de tournée dans un proche avenir.

Notre directrice principale du contenu, Janeé Bolden, a sauté sur l’occasion de s’asseoir dans le fauteuil de Haiya pour une coupe bouclée. Janeé vit avec confiance le style de vie des cheveux naturels depuis plus d’une décennie maintenant – mais comme la plupart des filles bouclées le savent – il peut être difficile de trouver un styliste qui sait comment couper correctement les boucles dans une forme élégante qui fera ressortir une crinière, dans un bonne façon.

Consultez nos questions-réponses avec Haiya ci-dessous :

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de travailler avec des cheveux bouclés ?

– Jouer un rôle dans la modification de la trajectoire des cheveux naturels tout en permettant aux amis curleurs de se sentir confiants et autonomes.

Quels sont les mythes sur les cheveux bouclés que vous rencontrez le plus ?

– Que les huiles sont des hydratants – Les huiles n’hydrateront pas ou n’hydrateront pas les cheveux – cela va en fait faire exactement le contraire, pour expliquer plus loin : l’huile est un lubrifiant, tout ce qu’elle fait est de s’asseoir sur les cheveux. La brillance que l’on voit en mettant de l’huile sur les cheveux n’est pas une hydratation car il faut des mois et parfois des années pour éliminer l’huile des cheveux. Il peut être nocif et bloquer la capacité d’absorption de l’eau; contrairement au sérum.

– Éviter de couper/couper les cheveux pendant de longues périodes pour gagner en longueur alors qu’il est plus sain pour une personne d’obtenir une coupe tous les 3/4 mois afin qu’il n’y ait pas de casse/pointes fourchues.

À quelle fréquence recommandez-vous pour une coupe bouclée?

– Tous les 3 à 4 mois

Selon vous, quelle est la clé pour des boucles saines ?

– Bonne connaissance d’un styliste, produits de qualité et confiance dans le processus [stay patient].

Enseignez-vous votre méthode de coupe HER Curls?

– Pas pour le moment mais toujours prêt à partager avec des étudiants passionnés.

Quels produits recommandez-vous et quels ingrédients les gens devraient-ils rechercher dans leurs produits pour boucles ?

– Je recommande ce que j’utilise : Kevin Murphy, K18 et Innersense.

Faites attention aux alcools/beurres car ces produits assèchent vos cheveux.

Notre plus gros point à retenir de Haiya était de déposer les produits de la pharmacie, car ils provoquent une accumulation et ternissent les cheveux – mais nous allons également abandonner le coiffage à la chaleur autant que possible !

Pour en savoir plus sur HERcurls, visitez le site ICI!