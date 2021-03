Il est de notoriété publique que pour former des nuages, les molécules d’eau doivent se condenser autour des particules. Mars n’a pas une atmosphère suffisamment épaisse pour les former si facilement. Néanmoins, sur Mars, on pense que ceux-ci sont le résultat au moins en partie de la poussière créée lorsque des débris spatiaux frappent son atmosphère. De plus, en raison de sa faible atmosphère, les nuages ​​sur Mars sont similaires aux nuages ​​de cirrus sur Terre. En outre, les nuages ​​sur Mars peuvent également être « nocturnes », ce qui signifie qu’ils sont éclairés par le soleil même la nuit en raison de leur hauteur au-dessus de la surface martienne.

Le curiosity Rover de la mission du laboratoire scientifique de Mars, qui a atterri sur la planète rouge en août 2012, a dû déterminer si la planète rouge était ou est habitable à la vie microbienne. Le Curiosity Rover, qui a à peu près la taille d’une voiture MINI Cooper, est équipée de 17 caméras et d’un bras robotique et comprend également une multitude d’outils et d’instruments spécialisés de type laboratoire. Au cours de ses plus de huit ans sur la surface martienne, le rover continue d’essayer de comprendre la planète voisine.

