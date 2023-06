Curiosité sans limite | Examen de la technologie MIT

« En ce moment périlleux, je crois que la curiosité peut nous donner l’espoir et le courage de faire ce qui doit être fait.

« Surtout, la curiosité est aussi le seul et unique chemin vers la compréhension mutuelle – vers l’empathie, l’appréciation et le respect mutuel. En effet, la curiosité est la première étape indispensable à la fois dans la collaboration et communauté.

« Aujourd’hui, les problèmes auxquels nous sommes confrontés – les problèmes de la société humaine et de sa seule planète jusqu’à présent – exigent que nous exploitions notre curiosité de manière exceptionnellement productive. Les gens du MIT ont toujours voulu savoir comment les choses fonctionnent et comment nous pouvons faire partie de grandes solutions. Maintenant, il est impératif que nous le sachions et que nous contribuions à amener le monde à l’action.

Présidente Sally Kornbluth

Discours inaugural

1 mai 2023

Note de l’éditeur : pour en savoir plus sur le discours du président Kornbluth, voir « Quand le MIT a rencontré Sally ». Regardez une vidéo de l’inauguration ici et le texte intégral de son adresse ici.