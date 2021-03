Brisbane est souvent éclipsée par Sydney et Melbourne aux yeux des Australiens en termes de population, d’art et de culture, mais la capitale du Queensland donne à ses rivaux du sud une course pour leur argent jusqu’à dimanche avec un festival des arts dans toute la ville.

Curiocity Brisbane est un festival de 17 jours célébrant la science, l’art et la technologie qui vise à transformer la capitale de Sunshine State en un haut lieu culturel pour les habitants et les visiteurs.

Le festival est conçu pour faire sortir la science et la technologie du laboratoire – permettant aux visiteurs de découvrir des installations interactives, l’événement principal étant le World Science Festival Brisbane, qui se déroule du 12 au 28 mars.

« Il est conçu pour capturer l’imagination alors que notre grande ville est transformée dans quatre quartiers des jardins botaniques de la ville, de la rive sud, du quartier culturel de South Brisbane et du CBD de Brisbane », a déclaré le ministre du Tourisme et de l’Innovation et ministre des Sports, Stirling Hinchliffe, à propos de l’événement.

Près de la moitié des 60 impressionnantes installations de Curiocity sont des premières mondiales, tandis que 14 ont également été réalisées avec l’aide d’artistes locaux.

L’événement devrait contribuer à hauteur de 14 millions de dollars à l’économie du Queensland et attirer environ 325 000 visiteurs, dont beaucoup viennent d’un état à un autre, car les interdictions de voyager se simplifient.

Et ce n’est pas seulement un art interactif qui attire les foules, avec les nombreux bars, restaurants et salles de concert de la ville qui participent également à l’action.

Aux commandes se trouve la productrice exécutive Theresa Famularo, fondatrice de la société artistique et événementielle Cre8ion, qui a déjà travaillé au festival Vivid à Sydney en tant que productrice exécutive.

Bien que les événements soient extrêmement différents, ils présentent certaines similitudes – le but principal des événements de Sydney et de Brisbane étant de donner du dynamisme aux espaces et aux allées communautaires.

Plus au sud de Melbourne, la capitale des arts traditionnels de l’Australie, a été confrontée à une bataille prolongée avec Covid-19, y compris un verrouillage de 112 jours pour ajouter aux prix des maisons exorbitants et aux températures fluctuantes.

Pendant ce temps, Brisbane est devenue une métropole florissante de bars animés, de restaurants, de pistes de danse et d’événements artistiques qui fait honte au reste du pays.

En se promenant dans SouthBank, le CBD, le quartier culturel et les jardins botaniques de la ville, il est difficile de croire que Covid est toujours un problème.

Au cours de la dernière semaine et demie, des dizaines de milliers de personnes ont afflué vers Curiocity, qui comprend une guitare géante fonctionnelle à SouthBank et une série de dômes luminescents sortant de l’herbe des jardins botaniques.

Ici, Daily Mail Australia explore la scène artistique et nocturne florissante de Brisbane pour vous assurer de profiter au maximum de la ville fluviale dans les derniers jours de Curiocity.

CURIOCITÉ BRISBANE Les Curiocities sont réparties dans quatre quartiers sur un sentier pédestre de 6,5 km à travers les jardins botaniques de la ville, South Bank, le quartier culturel de South Brisbane et le CBD de Brisbane. JARDINS BOTANIQUES DE LA VILLE • Évanescent • Pocket Cosmos • Future Cities Future People • Empreintes virtuelles • Tropiques enchantés • Tracez, touchez, ressentez la rivière Brisbane • Maiwar AR • Le bouton Party • Les résidents RIVE SUD • Moteurs de l’éternité: Galing • La guitare immersive • Machine à vagues • Bavard • Vortibles • Volumes et cosmologies platoniques • Nature flottante • Colorez-moi belle • James le roi des rats • Maiwar AR • Le bouton Party • Microbiote SOUTH BRISBANE CULTURAL PRECINCT • James le roi des rats • Maiwar AR • La magie du mycélium • La lanterne vivante • Maintenant tu me vois • Ballet de photosynthèse: Florescentia • STORM (traducteur stochastique de la morphologie résonnante) • Les fontaines d’eau dansantes (lycée d’État du district d’Isis) • Hope (Ferny Grove State High School) • Récif de polyéthylène (lycée Trinity Bay State) • Les 3 tours (Payne Road State School) • Curiocity Blooms (Dalby South State School) • Et si nous travaillions ensemble? (École d’État Leichhardt) BRISBANE CBD • Brisbane 8 bits • Shoal • Être abeilles • Écologie artificielle • Maiwar AR

Curiocités

Les points forts incluent Maiwar AR de Bilbie Labs – une œuvre immersive en réalité augmentée, permettant aux utilisateurs de scanner un code QR et de regarder des parties de Brisbane telles qu’elles étaient apparues pour les Australiens autochtones avant la colonisation britannique.

Evanescent est également populaire auprès des enfants et est une installation de Chimera Atelier et Pineapple Design Studios, et impliquait plusieurs grands dômes en forme de bulles sortant de l’herbe des jardins botaniques.

Manger

SouthBank et le CBD regorgent de restaurants et de bars branchés qui sont si populaires que les réservations sont essentielles.

Le Spaghetti House Trattoria est situé au coin de la rue Lt Stanley et de la rue Grey, en plein milieu de SouthBank, avec des chaises débordant dans la rue.

Les clients peuvent regarder l’agitation tout en dégustant un repas italien rustique avec une gamme de vins, de cocktails et de desserts.

En plein milieu de la ville se trouve Boom Boom Room – est un hotspot souterrain prospère avec un menu varié inspiré de la cuisine de rue du Japon.

Avec une gamme d’authentiques assiettes de sashimi et de yakitori, ainsi que des plats audacieux préparés par le chef exécutif Jake Nicolson et le chef Zac Sykes, Boom Boom Izakaya est sûrement une expérience à découvrir.

Le menu des boissons propose une variété de cocktails uniques mélangés par les meilleurs barmans de Brisbane, des vins provenant de sommeliers primés et les meilleurs bières, whisky et saké importés du Japon.

Galeries

La Queensland Gallery of Modern Art est située à SouthBank où les clients peuvent profiter de la nouvelle exposition The Motorcycle: Design, Art, Desire.

Jusqu’au 26 avril, les visiteurs peuvent voir une impressionnante exposition de 100 motos à travers l’histoire.

Parmi les points forts, citons une Perreaux 1871 à vapeur, la plus ancienne moto connue au monde, les premières machines conçues et fabriquées en Australie à partir de 1906 et une gamme de vélos modernes et électriques qui donnent aux téléspectateurs un aperçu de l’avenir des transports.

Le musée du Queensland a également une nouvelle exposition intitulée Sea Monsters: Prehistoric Ocean Predators.

Alors que les dinosaures ont pu régner sur la terre, les reptiles marins géants ont chassé les profondeurs de la mer.

L’exposition Sea Monsters rassemble de vrais fossiles d’il y a des millions d’années et de gigantesques répliques, dont un élasmosaure de 13 mètres de long et un Prognathodon de 9 mètres de long, ainsi que des interactifs pratiques, dont une vidéo immersive à 180 degrés.

Présentant des recherches de scientifiques du Queensland Museum qui se concentrent sur ces anciens reptiles et couvrent le monde, y compris le Queensland, la Norvège et au-delà.

L’écrivain était un invité de Curiocity Brisbane.

