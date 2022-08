Curio, dirigé par un vétéran du département de l’énergie, vise à recycler les déchets nucléaires

“Essentiellement, les deux parties ont déclaré qu’il était politiquement irréalisable” de trouver une solution permanente, a déclaré McGinnis à CNBC. “Mais pendant ce temps, nous avons un énorme, énorme problème non résolu qui représente à peu près le plus gros boulet à la cheville du secteur de l’énergie nucléaire américain qui essaie de se transformer pour la prochaine génération de réacteurs.”

McGinnis ne travaille plus pour le gouvernement, mais il travaille toujours à résoudre le problème des déchets nucléaires à la tête d’un startup appelée Curiofondée en 2020 par des frères Yechezkel et Yehouda Moskowitz dans le cadre de leur holding d’investissement, Holdings Synergos.

Les frères ont fondé Curio pour développer des réacteurs nucléaires avancés de nouvelle génération. Après quelques recherches, ils ont décidé qu’il y avait déjà de nombreuses entreprises qui innovaient dans ce domaine, mais beaucoup moins de concurrence pour faire face au problème des déchets nucléaires.

Les États-Unis génèrent environ 2 000 tonnes métriques de nouveaux déchets nucléaires par an, s’ajoutant aux quelque 86 000 tonnes déjà générées. Le retraitement des déchets nucléaires est un moyen de les rendre moins radioactifs, mais il n’y a qu’une capacité suffisante dans le monde pour retraiter 2 400 tonnes par an, et la plupart se trouvent en France (1 700 tonnes) et en Russie (400 tonnes).

La startup pré-revenue de dix personnes en est encore aux tout premiers stades d’une construction à long terme à forte intensité de capital. Mais il vise à avoir une installation pilote opérationnelle dans six ans et une installation commerciale de retraitement des déchets nucléaires opérationnelle d’ici 2035, a déclaré McGinnis à CNBC.

L’usine commerciale de Curio aura une capacité de 4 000 tonnes métriques lorsqu’elle sera entièrement construite. Il en coûtera 5 milliards de dollars à construire et il aura à peu près la taille d’un stade de football de la NFL.

“Nous prendrions le titre de l’ensemble des 86 000 tonnes métriques et le gouvernement fédéral et le public ne reverraient plus jamais ces matières radioactives de haut niveau dans leurs livres, nous en assumerions le fardeau”, a déclaré McGinnis. “Et nous prenions des déchets et les transformions en produits et en trésors. C’est notre secteur d’activité.”