Curieux de connaître un régime à base de plantes ? Méfiez-vous de ces 3 dangers – St George News

Image de l’image | Photo de Sonja Rachbauer/iStock/Getty Images Plus, St. George News

CONTENU CONTRIBUÉ — Le régime à base de plantes fait de plus en plus la une des journaux, est relayé par les influenceurs des médias sociaux et peut même être suivi par un membre de la famille qui se fait entendre.

Alors, une alimentation végétale est-elle un mode de vie vertueux et sain, ou est-ce juste un battage publicitaire ? Joel Bikman, co-fondateur d’une nouvelle entreprise innovante dans le domaine de la santé et de la perte de poids, met en lumière le régime alimentaire à base de plantes et les grands problèmes à surveiller.

“Pour ceux qui ont des allergies, des raisons religieuses ou des préférences alimentaires, les produits à base de plantes ne sont pas une option mais une nécessité”, a déclaré Bikman. « Pourtant, il existe beaucoup de confusion et de désinformation en ce qui concerne l’alimentation à base de plantes et les produits associés. »

Danger n°1 : Des protéines de mauvaise qualité

Les protéines occupent une place importante dans l’alimentation humaine. Et à juste titre, a déclaré Bikman.

« Nous avons besoin de protéines – les acides aminés essentiels sont un élément essentiel de la nutrition humaine », a-t-il expliqué. “Les protéines alimentaires favorisent une santé optimale d’innombrables manières : elles favorisent la satiété, aident à perdre du poids, augmentent le taux métabolique et sont utilisées comme éléments constitutifs de dizaines d’hormones.”

Avec toute cette attention portée aux protéines, il n’est pas surprenant qu’il existe de nombreuses opinions sur l’origine de nos protéines.

“Les protéines d’origine animale sont généralement supérieures aux protéines d’origine végétale”, a déclaré Bikman. “Qu’il s’agisse de viande, de produits laitiers ou d’œufs, les protéines seront généralement à la fois plus complètes et mieux absorbées et utilisées par l’organisme que les protéines végétales.”

Bikman a ajouté que le riz, les pois et d’autres protéines végétales populaires ne fournissent pas un profil complet d’acides aminés. Le soja fournit un profil d’acides aminés plus complet, mais il est problématique en raison des quantités élevées d’œstrogènes.

« La sauce soja, le miso ou le tempeh sont traditionnellement utilisés comme condiments et ne sont pas consommés en grande quantité », a-t-il poursuivi. “C’est très différent de la protéine de soja fabriquée et hautement raffinée, fabriquée à partir de sources génétiquement modifiées, que certaines personnes consomment dans le cadre d’une partie importante de leur alimentation à base de plantes.”

Bikman a déclaré que jusqu’à récemment, les options étaient limitées et généralement médiocres en matière de protéines végétales. Cependant, a-t-il déclaré, les progrès technologiques dans certaines protéines végétales suscitent un réel encouragement.

Danger n°2 : les protéines végétales contiennent des anti-nutriments

Cela peut ressembler à un mythe, mais c’est réel : les plantes contiennent naturellement des molécules qui peuvent bloquer partiellement la digestion et l’utilisation des nutriments. Des molécules comme les inhibiteurs de trypsine et les tanins peuvent bloquer jusqu’à 50 % de la digestion des protéines et d’autres nutriments provenant de sources comme le soja, le blé, les pois et plus encore.

“Le corps humain a besoin des acides aminés et des acides gras essentiels nécessaires en quantités appropriées pour survivre, et encore moins prospérer”, a déclaré Bikman. “Les personnes qui suivent un régime strictement à base de plantes peuvent en fait souffrir de malnutrition si elles ne font pas preuve de diligence dans leur supplémentation en raison de ces anti-nutriments présents dans les protéines et les aliments végétaux.”

Danger n°3 : Consommer des protéines sans graisses alimentaires

L’une des principales raisons pour lesquelles les gens privilégient les protéines dans leur alimentation est de contribuer à maintenir ou à développer la masse musculaire. Et pour cause, a déclaré Bikman. Il a souligné qu’avoir suffisamment de muscles est l’un des meilleurs moyens de dissuasion pour lutter contre le vieillissement et même contre la mort.

“Après avoir fait de l’exercice, nos muscles se développent très légèrement”, a-t-il déclaré. « En consommant des protéines alimentaires, vous pouvez augmenter la croissance de ces protéines musculaires après l’exercice. Cependant, en donnant aux gens des protéines et des graisses, dans un équilibre de 1:1, vous pouvez réellement faire en sorte que la croissance des protéines musculaires aille au-delà des seules protéines.

En outre, Bikman a déclaré qu’il existe des preuves accablantes des avantages d’un régime riche en graisses pour la santé globale.

“Les graisses vous aident non seulement à vous sentir rassasié, mais elles contribuent également à la santé du cerveau, de l’intestin et du métabolisme”, a-t-il déclaré. « Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas profiter des glucides, mais vous devez réaliser qu’il n’y a pas de glucides essentiels ; juste des acides aminés essentiels provenant des protéines et des acides gras essentiels.

Fermentation : une pratique ancienne mène à une percée moderne

Généralement utilisée pour la conservation, la fermentation est également connue depuis longtemps pour libérer les bienfaits nutritionnels et diététiques des aliments. Des efforts récents utilisant une fermentation mycélienne de champignon exclusive d’un mélange de protéines de riz et de pois ont donné des résultats incroyables.

“Ce processus de fermentation breveté élimine les anti-nutriments végétaux et permet à 99,9 % des protéines d’être facilement digérées”, a déclaré Bikman. “De plus, ce mélange fournit un profil complet d’acides aminés essentiels, ce qui fait de cette protéine végétale fermentée la meilleure option végétale actuellement disponible.”

Apporter des solutions du laboratoire au monde réel

Malgré toutes les informations partagées par Bikman et d’autres, les gens du monde entier se demandent constamment ce qu’ils devraient faire pour leur santé.

« Idéalement, nous aurions tous les connaissances, le temps, la discipline et le budget nécessaires pour planifier, acheter et préparer des repas parfaits », a déclaré Bikman. « Mais cela n’arrive tout simplement pas ; les gens sont occupés, stressés et font des choix malsains qui font dérailler leurs objectifs en matière de santé.

Il est devenu évident pour Bikman qu’il devait faire partie de la solution pour aider les gens à atteindre plus rapidement leur meilleure santé, et en particulier pour aider ceux qui n’ont pas toujours le temps, les connaissances ou la discipline nécessaires pour manger sainement. En réponse, Bikman et son équipe co-fondatrice composée d’experts en métabolisme et en industrie ont créé Code HLTH Repas Complet et a récemment lancé sa toute nouvelle version à base de plantes utilisant une protéine végétale brevetée spécialement fermentée.

Bikman a déclaré que ces shakes soigneusement formulés sont conçus pour promouvoir une gestion saine du poids, la santé intestinale et la santé cérébrale. HLTH Code Complete Meal contient un mélange optimisé et scientifiquement soutenu de protéines fermentées, de graisses saines, de vinaigre de cidre de pomme, de probiotiques, de fibres prébiotiques, de vitamines et de minéraux – sans sucre ajouté ni ingrédient artificiel.

“La plus grande demande que nous ayons eue depuis notre lancement concernait une option à base de plantes et sans produits laitiers”, a déclaré Bikman. « Après deux ans de travail, nous proposons désormais ce qui est tout simplement le shake repas à base de plantes le plus complet sur le plan nutritionnel jamais développé.

“De plus, le processus de fermentation breveté lui donne un goût meilleur, plus doux et plus doux pour l’estomac que tout autre shake à base de plantes disponible sur le marché.”

Résoudre la sensation de faim de la bonne manière

En ce qui concerne l’alimentation, Bikman a déclaré qu’il était facile de consommer beaucoup de calories tout en ayant faim. En effet, les calories consommées ne sont pas les bons types de calories pour fournir une nutrition essentielle. Il a qualifié cela de « mauvaise alimentation » et a déclaré que cela ruinait la santé de nombreuses personnes.

“Chaque shake HLTH Code Complete Meal contient des quantités optimisées de ces ingrédients pour vous laisser rassasié et plein d’énergie pendant des heures”, a-t-il ajouté. “Pourtant, c’est plus pratique et abordable que pratiquement n’importe quel repas que vous pourriez préparer ou acheter.”

Bikman a déclaré que les shakes sont rapides et faciles à préparer : ajoutez simplement deux boules de poudre de repas complet à la vanille ou au chocolat à 12 onces de glace et d’eau, et mélangez. Pour le bien-être général, il recommande de remplacer un repas par jour. Pour rétablir votre santé ou perdre du poids, remplacez jusqu’à deux repas par jour.

«Cette version à base de plantes a été formidable pour moi, d’autant plus qu’il a été difficile de trouver une poudre de protéine sans produits laitiers qui n’augmente pas la glycémie. HLTH Code a un goût et une texture délicieux, et il me rassasie pendant 3 à 4 heures. Je vous recommande fortement de l’essayer!” dit un critique.

Un autre critique a partagé : « Je m’attendais à ce que le produit à base de plantes ait un goût granuleux ou un arrière-goût étrange, mais c’était génial ! Je suis très surpris et content. Les produits laitiers me donnent des effets secondaires désagréables, c’est donc un mélange de protéines bienvenu ! »

Un autre critique a déclaré : « En ce qui concerne les substituts de repas pour un régime pauvre en glucides, celui-ci a été le meilleur en termes de goût, de facilité de digestion et de nombre net de glucides. J’en ai essayé d’autres et ils n’étaient tout simplement pas aussi bons ni aussi copieux.

Le Code HLTH facilite-t-il l’atteinte de vos objectifs de santé ?

Bikman a déclaré que la meilleure santé commence par le bon mélange de nutrition. Une énergie accrue, une sensation plus dynamique, un système immunitaire plus fort, un esprit plus clair, une meilleure santé intestinale et une meilleure apparence sont quelques-uns des avantages d’une meilleure alimentation.

«Les avantages complets du HLTH Code Complete Meal sont particulièrement utiles si vous essayez de perdre du poids», a-t-il expliqué. « La perte de poids est rarement facile. Il doit y avoir des changements appropriés dans les hormones et dans l’équilibre calorique pour signaler au corps qu’il est temps de commencer à brûler, et non à stocker, la graisse corporelle.

Bikman a ajouté que, sur la base des meilleures études disponibles sur le métabolisme humain, ainsi que sur l’exercice, Code HLTH Mea completje aide les gens à perdre du poids sans avoir besoin de compter chaque calorie.

Votre satisfaction est garantie

Si vous êtes nerveux à l’idée d’essayer quelque chose de nouveau et de modifier votre plan nutritionnel, ne le soyez pas. Bikman soutient ses produits de remplacement de repas HLTH Code et est prêt à garantir votre satisfaction.

« Vous n’avez rien à perdre – à part ces kilos en trop – et tout à gagner en termes de bien-être et de confiance », a-t-il déclaré.

En effet, si vous recherchez un bien-être amélioré et une gestion saine du poids, alors Code HLTH Substitut de repas pourrait bien être votre réponse. Pour des économies exclusives sur votre première commande, visitez getHLTH.com et entrez le code de réduction SGN à la caisse.

