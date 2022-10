Curieux cas du milieu de terrain celtique James McCarthy

James McCarthy a rejoint son club d’enfance, le Celtic, au début de la saison 2021/22. McCarthy a passé les deux saisons précédentes sous Roy Hodgson au Crystal Palace.

Ce regain de forme l’avait vu revenir dans le giron irlandais pour la première fois depuis l’Euro 2016.

Depuis son passage au Celtic, cependant, McCarthy a eu du mal à se tailler une place dans le onze de départ. Ces dernières semaines, il a du mal à figurer sur la feuille de match le jour du match. McCarthy a joué comme remplaçant dans quatre matchs à la mi-octobre. Cependant, il n’a pas réussi à faire une apparition sur le banc contre le Shakhtar Donetsk et Hearts. Pourtant, avant cela, il a joué un rôle énorme dans le vainqueur éventuel du Celtic contre St. Johnstone.

Le milieu de terrain approche les 32 ans. Le temps de jeu diminue, tout comme sa carrière de joueur.

Moins de temps de jeu

La raison pour laquelle McCarthy souhaite passer au Celtic est évidente. Il a grandi en tant que fan du Celtic et est originaire de Glasgow. Il s’était entraîné avec le Celtic dans sa jeunesse et avait joué quelques matchs ici et là. James McCarthy l’a mentionné lors de sa première conférence de presse avec le Celtic. Les fans celtiques ont trouvé de l’humour dans cela étant donné sa similitude vocale avec l’ancien patron celtique Brendan Rodgers.

De l’extérieur, il semble que le joueur de 31 ans n’ait jamais été une signature d’Ange Postecoglou. Au lieu de cela, le conseil a signé McCarthy uniquement dans l’intérêt du conseil et de Dermot Desmond. Malgré ses talents évidents, il n’a jamais ressemblé à un joueur qui conviendrait au style de football que Postecoglou mettait en place au Celtic.

À son arrivée, McCarthy a directement affronté Calum McGregor pour le temps de jeu. Ces deux-là diffèrent à bien des égards. Pourtant, il est clair de voir pourquoi Ange préfère McGregor dans ce rôle.

Les records de blessures des deux joueurs sont essentiels ici. Malgré une blessure au genou en Ligue des champions, McGregor a été régulièrement disponible pour la sélection du club et du pays. McGregor a joué 30 matchs de championnat ou plus à chaque saison depuis 2015-16. Ensuite, il n’a joué que 27. McCarthy n’a atteint cette marque qu’une seule fois depuis 2013/14.

Les blessures de McCarthy au cours des dernières années incluent une double fracture de la jambe en 2018. Sans surprise, cela entrave sérieusement sa mobilité, ce qui est absolument essentiel dans le milieu de terrain celtique. Le mantra d’Ange “nous ne nous arrêtons jamais” est quelque chose qui est évident dans le milieu de terrain celtique à chaque match. Le football à haute intensité ne convient plus à McCarthy. Au lieu de cela, il convient davantage au style de jeu que l’on trouve de l’autre côté de la ville.

McCarthy est un joueur similaire à Steven Davis et John Lundstram. Les deux joueurs ont bien performé sous Giovanni Van Bronkhorst au cours de la dernière année. C’est particulièrement vrai dans la compétition européenne.

James McCarthy retrouve la concurrence au Celtic

Depuis sa signature pour le Celtic, le club a signé Matt O’Riley, Reo Hatate, Yosuke Ideguchi et Aaron Mooy, tous dans des positions similaires à celles de McCarthy. Ces signatures démontrent le manque de confiance en ses capacités. De plus, ces arrivées confirment l’argument selon lequel l’Irlandais n’a jamais été une signature d’Ange Postecoglou.

Ideguchi a à peine figuré depuis sa signature pour le club, bien qu’il soit clairement une signature de Postecoglou. Les niveaux qui doivent être atteints pour jouer dans le milieu de terrain celtique actuel sont extrêmement élevés. À l’heure actuelle, ni Ideguchi ni McCarthy n’ont atteint ces niveaux. Son camée contre St. Johnstone a démontré qu’il détient toujours la qualité pour jouer à un niveau élevé, mais ces exemples de qualité ont été beaucoup trop rares.

Au cours de la dernière fenêtre de transfert estivale, il y a eu des spéculations sur un transfert de prêt au championnat anglais. Sunderland et Stoke sont apparus comme des destinations possibles pour le milieu de terrain. Les deux ne se sont pas concrétisés.

McCarthy aurait un beau salaire et un contrat à long terme avec les champions écossais et peut-être que ce salaire n’était pas attrayant pour les prétendants potentiels, mais avec son expérience et sa qualité incontestable, il aurait sûrement valu un botté de dégagement pour l’un des côtés mentionnés ci-dessus . L’un ou l’autre de ces mouvements aurait également attiré l’attention du patron irlandais Stephen Kenny qui réclame actuellement un milieu de terrain du calibre de McCarthy.

Pour le moment, il n’y a pas de milieu de terrain irlandais évoluant à un niveau supérieur au championnat. Jayson Molumby (West Brom), Josh Cullen (Burnley) et Jeff Hendrick (Reading – prêté par Newcastle) exercent tous leur métier dans le championnat, avec Jason Knight et Conor Hourihane tous les deux à Derby en Ligue 1.

McCarthy et l’équipe nationale d’Irlande

Donc, si McCarthy jouait également à ce niveau, il serait sans aucun doute dans les plans de Kenny. Si les salaires étaient une pierre d’achoppement pour le compte de McCarthy, alors il n’a qu’à s’en prendre à lui-même pour le manque de football qu’il subit actuellement au niveau international et en club.

Un transfert ou un prêt pourrait encore permettre à McCarthy de rajeunir sa carrière. Il a un exemple à regarder avec son coéquipier international Robbie Brady. Brady avait lutté pendant des minutes vers la fin de son passage à Burnley et avait également un mauvais dossier de blessures, comme McCarthy.

Un déménagement imprudent à Bournemouth a vu cette malchance continuer pour Brady, mais son transfert estival à Preston a redonné vie à sa carrière en club et l’a vu rappelé dans le giron irlandais, commençant même contre l’Arménie lors de leur dernier match de championnat des nations.

C’est à McCarthy maintenant de chercher à s’éloigner de Celtic Park. Le football est une courte carrière et McCarthy a déjà perdu beaucoup de temps à cause d’une blessure, maintenant qu’il est en forme, il doit jouer.

PHOTO : Images IMAGO / PA